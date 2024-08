“Se me asustan los expresidentes… Saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a Petro”, el presidente vuelve a hablar de reelección

Entre el pueblo algunos asistentes comenzaron a gritar la palabra “reelección” a lo que el mandatario, entre risas, les dijo: “Se me asustan los expresidentes. Cómo será que están tan asustados, que siendo que a ellos les debería interesar la reelección, podrían concursar, dicen: ‘Alma bendita, no, por favor. Lejos’. Porque saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a Petro”, aseguró el jefe de Estado.