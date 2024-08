Esta es la tesis jurídica que lleva a la senadora Isabel Cristina Zuleta a promover la reelección de Petro: ¿Es el Plan B de la izquierda?

En menos de tres semanas, la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta radicará en el Congreso uno de los proyectos más controvertidos de la presente legislatura: el que abrirá la puerta a una eventual reelección de Gustavo Petro.

Zuleta sigue adelante con su propuesta, así el presidente le haya bajado la temperatura y haya reconocido recientemente que no está interesado, y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, haya dejado claro que no apoya esa idea. “Este no es un proyecto del Pacto Histórico, es una iniciativa de la senadora. La reelección está prohibida en Colombia y seguirá prohibida”, argumentó.

En teoría, el proyecto nacerá muerto porque no tiene el respaldo del ministro del Interior, encargado de empujar en el Congreso las iniciativas del Gobierno. Tampoco del presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien le dio un portazo a la iniciativa y recordó que el Partido Conservador introdujo un parágrafo en la Constitución en el que quedó claro que “se necesita un referendo” para convocar una posible reelección. El Pacto Histórico, el partido de Gobierno, tampoco abraza la propuesta.

Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El representante Alejandro Ocampo le dijo a SEMANA que prefiere hablar de ampliar el periodo presidencial a seis años, mientras que el representante Alirio Uribe –uno de los abogados más cercanos a Petro y, además, su investigador en la Comisión de Acusación– frenó en seco la iniciativa. “La reelección es un tema que el Gobierno no está avalando”, dijo.

Sin embargo, una cosa es que el ministro del Interior no esté de acuerdo con el proyecto y otra que le haya pedido a la congresista del Pacto Histórico que frene la radicación de su proyecto. Lo segundo no lo han hecho ni Cristo ni Petro, porque el mandatario, además de manifestar su desinterés por la reelección en mayo de 2024, no ha vuelto a hablar del tema. ¿Por qué Isabel Cristina Zuleta sigue adelante con su proyecto? ¿Por qué no la frenan desde el petrismo? ¿La congresista busca ganar méritos con Petro y obtener un cupo en la lista cerrada al Senado en las próximas elecciones? ¿O es el plan B de la izquierda?

Este tipo de preguntas, sin respuestas hasta el momento, han encendido las alarmas en distintos sectores políticos que temen que el acto legislativo pueda tratarse de una especie de jugada del petrismo para perpetuarse en el poder después de 2026.

Zuleta le anunció al país que ya ha recogido los conceptos jurídicos de varios togados, incluso de exmagistrados. Uno de ellos es el exfiscal Eduardo Montealegre, cercano a Petro. Él le confirmó a SEMANA que revisará la entrante semana el contenido del proyecto, que aún no se socializa en el Pacto Histórico. No obstante, Montealegre adelantó: “La propuesta de la Senadora tiene buenos fundamentos jurídicos. El Congreso de la República, vía acto legislativo, puede modificar la norma que prohíbe la reelección inmediata y permitirla. En la Constitución de Colombia no hay cláusulas pétreas”.

Eduardo Montealegre. | Foto: carlos julio martínez-semana

Montealegre ya había anunciado una tesis jurídica que le abría a Petro la posibilidad de reelegirse vía los acuerdos de paz firmados entre Juan Manuel Santos y las Farc. Como esa teoría quedó congelada, el exfiscal dijo en esta oportunidad que la tesis jurídica no se fundamentará en lo firmado en La Habana. “Se hará a través de una reforma constitucional tramitada en el Congreso”, informó.

En el Legislativo nadie tiene claro cómo Isabel Cristina Zuleta, quien cada vez parece más sola en su intento de reelegir a Petro, sustentará jurídicamente la reforma constitucional, que arranca sin respaldo político y que tiene como plazo para tramitarse hasta junio de 2025.

Sin embargo, juristas consultados por SEMANA no descartan que la congresista se pegue del Artículo 197 de la Constitución, que fue modificado tras la reelección de Juan Manuel Santos y que dice que “nadie podrá ser elegido para ocupar la presidencia por más de un periodo y esta prohibición solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo o asamblea nacional constituyente”.

Gustavo Petro ha dicho que no se quiere reelegir. | Foto: Guillermo Torres / Semana