“No habrá reelección presidencial”: Presidente del Congreso, Efraín Cepeda, aterriza a Isabel Zuleta del Pacto Histórico

El mensaje está acompañado por un video de 19 segundos, donde se observa a un hombre que viste camiseta amarilla y pantalón blanco, que no se identifica en el clip, decir: “ Apoyamos la reelección del presidente Gustavo Petro ”.

En realidad, no está claro si Isabel Cristina Zuleta actúa sola y por decisión propia. O, al contrario, se convirtió en el plan B del gobierno Petro para impulsar la reelección presidencial , pese a que el primer mandatario insiste en que no está interesado en ese tema.

Por esa razón, el presidente del Congreso Efraín Cepeda, aterrizó a la senadora petrista y le dijo que el Congreso debe concentrarse en los temas realmente importantes del país y no entrar en discusiones inocuas.

“No hay ambiente en el Congreso de la República. Y aunque siempre he dicho que el camino para dirimir esas discusiones es el Legislativo, pues no veo ambiente para reelección presidencial, es más, el Partido Conservador introdujo un parágrafo donde quedó claro que se necesitaría un referendo al tratarse de un tema garantista de preguntarle al pueblo colombiano”, dijo Cepeda.

Agregó: “A mi me parece que debemos ocuparnos de temas que le interesen al país y que no polaricen. Por ejemplo, la quiere saber si habrá empleo o no, si se bajará la tarifa de energía, si tendrán para comprar mercado y temas relacionados”.