Gilberto Tobón Sanín: “No pienso ir a las elecciones, la idea es retirarme de la política”

Sin embargo, su partido, Fuerza Ciudadana, no superó el umbral de votantes, por lo que el profesor universitario reconocido —sobre todo en Medellín y Antioquia— por sus posturas anti establecimiento, críticas, ácidas y a veces sorpresivas, no pudo llegar a donde sus seguidores lo querían ver : cantándole la tabla a más de uno en el Congreso.

Pero han pasado tres años y los políticos ya están tocando puertas, buscando alianzas y un espacio para conquistar a los votantes, aunque él no.

En diálogo con SEMANA , aseguró que no piensa, por ahora, volver a la política.

Su voz se escucha cansada, habla con dificultad y esto, según él, tiene una explicación: “Estoy recuperándome de una cirugía, me extirparon hace unas cuatro semanas un tumor benigno que tenía”.

Por eso, ante la pregunta de si desea verse de nuevo en el tarjetón, su respuesta fue contundente: “No, no pienso por ahora hacer eso, la idea es irme retirando de la política , soy un observador, he sido abogado, politólogo, profesor de ciencia política”.

Y aunque también es crítico del mandatario, dejó entrever que no es de su agrado.

No obstante, contrario a lo manifestado en 2023 en relación con que creía que Petro no iba a poder dejar sucesor, manifestó: “En este momento no veo a Petro debilitado. Como ha evolucionado la política tengo otro pensamiento; pienso que la derecha lo ha hecho muy mal”.