Excandidato al Senado, Gilberto Tobón, pronostica que si Iván Cepeda gana la Presidencia, “los colombianos añorarán a Gustavo Petro”

El académico antioqueño y exsenador, Gilberto Tobón, analizó el panorama político presidencial del 2026 y predijo qué ocurriría en caso de que Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, se convierta en el sucesor de Gustavo Petro después del 7 de agosto.

Lo hizo en el programa de televisión Nos cogió la noche y explicó que detrás de los números de Cepeda en las encuestas está el hoy presidente y su Gobierno.

“Petro hizo una jugada muy inteligente, él de bruto no tiene nada: subió el 23 % del salario mínimo a los colombianos y eso benefició a casi tres millones de personas. El pueblo vota por él”, afirmó.

Gilberto Tobón y Gustavo Petro. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

“Iván Cepeda— lo repito— es peor que Gustavo Petro. Añoraríamos a Petro si ese señor queda en la Presidencia. Es un mamerto total. Él se mira en el espejo y ve al papá (Manuel Cepeda)”.

Tobón, quien habla sin filtros, manifestó que en la campaña presidencial “circulará plata. Y Gustavo Petro mete plata. Y la derecha también. Esto estará complicado”.

A su juicio, la única salida que tienen los candidatos de derecha y centroderecha para derrotar a Iván Cepeda es que “logren hacer que el Tigre de papel renuncie y adhiera a la Palomita”.

Los candidatos presidenciales Paloma Valencia e Iván Cepeda. Foto: Semana

Y siguió: “Veo gran peligro en Cepeda. El Pacto Histórico ganó las elecciones al Congreso. Si el Tigre no se retira puede haber un daño irremediable. Asústense, qué tal gane en primera vuelva Iván Cepeda”, advirtió.

A su juicio, Cepeda “compró el disfraz de derechos humanos” y Paloma Valencia “va por el del centro”.

En la entrevista también se refirió a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Valencia. “Le pone un millón de votos y hasta más”, dijo.

El peligro en las elecciones de 2026, según Tobón, está en la división de la derecha y la oportunidad que tendría la izquierda.

“Creo que Sergio Fajardo y Claudia López le quitan votos a Paloma Valencia. No a Iván Cepeda. Fajardo no va a renunciar porque es un narcizo codicioso, él va por la reposición de votos, ese señor no llega a los dos mllones de votos”.

Gilberto Tobón y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

Ante un eventual escenario de que lleguen a la segunda vuelta Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, Tobón opinó que eso sería “literatura fantástica”.

Según él, “Iván Cepeda pasa a la segunda vuelta”. Tiene el cupo garantizado.

Y no descartó que la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, al final, se voltee en favor de Gustavo Petro e Iván Cepeda. “Tienen cosas que ofrecerle, por ejemplo, pueden decirle: después de Cepeda sigue usted en la Presidencia”, predijo.