Política

La candidata presidencial Paloma Valencia no descarta renunciar a su curul en el Congreso en los próximos días; Iván Cepeda no dimitirá

Valencia asistió al inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de 2026 y desde allí hizo el anuncio.

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Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 5:22 p. m.
La candidata presidencial, Paloma Valencia.
La candidata presidencial, Paloma Valencia. Foto: Guillermo Torres / Semana

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, anunció que no descarta renunciar a su curul de senadora para dedicarse exclusivamente a la campaña presidencial.

Lo dijo este martes, 17 de marzo, cuando asistió a la plenaria del Senado, que inició su período este lunes.

“Vamos a ver, depende cómo esté la intensidad del Congreso”, afirmó en conferencia de prensa.

“Por ahora, queremos venir acá porque los colombianos nos eligieron para dar esa batalla y no queremos quedar mal con los ciudadanos que nos dieron esta curul”, manifestó.

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Paloma Valencia fue enfática: “No lo descarto porque si el Congreso se pone muy intenso y uno tiene que hacer campaña, también hay que honrar el trabajo que uno tiene que hacer aquí”.

La candidata presidencial tomaría la decisión en dos semanas aproximadamente. Por su parte, Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, le confirmó al país que él, al contrario, no dimitirá a su curul de senador.

“No lo haré”, respondió Cepeda al ser interrogado sobre el tema.

Generalmente, en lo que resta del actual período legislativo, no hay mayor agenda parlamentaria.

Los congresistas definirán si aprueban el Ministerio de la Igualdad, que deberá debatirse y aprobarse nuevamente en el Congreso, según lo decidió la Corte Constitucional.

También se enfrentarán a una ley estatutaria de la reforma agraria, proyectos de iniciativa propia, debates de control político y la moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.