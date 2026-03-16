Iván Cepeda no renunciará a su curul en el Senado

Iván Cepeda, candidato presidencial, descartó su salida del Congreso en esta legislatura. Así lo confirmó este 16 de marzo ante los medios de comunicación.

“No lo haré”, dijo Cepeda al ser interrogado sobre la posibilidad de abandonar su curul en el Senado mientras adelanta su campaña política.

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El candidato del Pacto Histórico llevará las riendas del Pacto Histórico con miras a llegar a la Casa de Nariño y, al mismo tiempo, legislará desde su silla.

Cepeda anticipó que recorrerá el país de la mano de su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, que también ocupa un puesto en el Senado de la República.