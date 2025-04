Diddy se declara no culpable de cargos por tráfico sexual y crimen organizado

El productor y magnate del hip-hop Sean “Diddy” Combs se declaró no culpable de cinco cargos federales que incluyen tráfico sexual, crimen organizado y transporte con fines de prostitución, durante una audiencia celebrada el 14 de abril en un tribunal federal de Manhattan.

La acusación, que abarca un periodo de dos décadas, alega que Combs utilizó su influencia y poder para coaccionar a mujeres a participar en actos sexuales no consensuados , apoyado por una red de empleados y asociados que facilitaban y encubrían estas actividades.