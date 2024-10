La amistad de Beyonce con Sean “Diddy” Combs, le costó la pérdida de millones de seguidores en Instagram y TikTok

Darío Gómez, en pantalla

La serie arrancó con buen recibo por parte de la crítica y promete no ahorrar detalles de la vida del artista, entre ellos la trágica muerte de su padre, quien falleció debido a un disparo accidental provocado por el propio artista. Por ahora RCN no ha anunciado la fecha del estreno de esta producción en el canal y solo podrá verse por la plataforma de streaming.

Devastada ante el fracaso

“Esto no me va a matar”

También la definió como “triste” y “desesperada”. Sin embargo, JLo dejó claro que “estar en una relación no me define. Esto no me va a matar. Sino que piensas: en realidad, soy capaz de estar alegre y ser feliz por mí misma”, dijo.