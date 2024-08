Madonna, cerca de los 70 años, enciende las redes: se da otra oportunidad en el amor con un hombre 37 años menor

La polémica no se hizo esperar. Luego de que la reina del pop publicara la foto de su nuevo amor en sus redes sociales, miles advirtieron enseguida un detalle bastante particular: con Morris, la artista estadounidense comparte una notable diferencia de edad de 37 años.

Pese a todo, Morris no es una figura completamente nueva en la vida de la cantante. Información revelada por el diario británico Daily Mail apunta a que el deportista ha estado presente desde hace un buen tiempo en la vida de la artista, luego de que ambos aparecieran juntos en una sesión fotográfica para la revista Paper , en agosto de 2022.

Los rumores de una relación comenzaron el pasado 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, cuando la cantante publicó una serie de sugestivas fotos de ambos, en las que, sin embargo, no quedaba del todo claro si se trataba de un romance.

