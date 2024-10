Ola de críticas a ‘Joker: Folie à Deux’ a días de su estreno; papel de Lady Gaga no gustó. “Ni Blanca Nieves se atrevió a tanto”

Críticas a la película Joker: Folie à Deux

Incluso, el reconocido influencer mexicano Luisito Comunica mencionó que el Joker 2 no fue de su agrado: “Personalmente no me encantó, pero tampoco es la peor peli. Cantan demasiado, pero muchísimo. Ni Blanca Nieves se atrevió a tanto. Puntos rescatables: la cinematografía. WOW. Está muy bien hecha y la historia no es mala, lo malo es que cuando ya logra clavarte, empiezan a cantar de nuevo”, escribió en sus historias de Instagram.