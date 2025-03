El reclamo de Petro a Galán por el multicampus en Suba y la respuesta del director de Atenea por los recursos que la Nación no ha girado para el proyecto

Según el directivo, el Ministerio de Educación todavía no ha pedido las vigencias futuras para el proyecto de Kennedy y tampoco ha desembolsado los 400.000 millones de pesos con los que se había comprometido para poder adelantar los proyectos. “Este es el momento en que no han pedido las vigencias futuras para Kennedy, un proyecto en el que el Ministerio de Educación desde marzo del año pasado ha dicho que va a financiar y sobre el cual no hay observaciones. Su gobierno se ha comprometido con 400 mil millones que no están”.