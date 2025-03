Álvaro Leyva: “La canalla de siempre ha sido la que ha venido minándole el camino de forma soterrada a la vicepresidenta”

Y siguió: “Magnífico que a Francia Elena Márquez Mina, la señora de marras, ya no la pueda aplastar. Afortunadamente, parece que Dios sí cuida su rebaño porque señala caminos cuando las cosas no van bien”.

No obstante, Leyva, quien abandonó la Cancillería en mayo de 2024, celebró que Márquez ya no estuviera al frente del ministerio, pues, constitucionalmente, esa no era su función y que, en cambio, sí lo era suplir al presidente cuando este no pudiera cumplir con sus funciones.