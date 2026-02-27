Este domingo 1 de marzo, algunas vías principales de la capital de la república serán cerradas, debido a la carrera organizada por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), que conmemorará los 70 años de esta tradición deportiva.

La carrera de la institución académica la nombró “Carrera Atlética Pedagógica Run 2026″ y estará disponible para los miembros de la universidad y el público en general que desee asistir. Los costos de inscripción están desde los $65.000 hasta los $132.000.

Vías en las que se desarrollará la carrera este 1 de marzo

La gran carrera que se realiza es de 10 kilómetros e iniciará a las 7:30 a.m. desde el Instituto Pedagógico Nacional, que se ubica en la avenida calle 127 # 11-20, costado norte.

Se desarrollará por la avenida calle 127, por la avenida carrera Novena, en la vía que conecta el occidente al oriente, es decir, a la altura de la avenida diagonal 92.

Para finalizar el recorrido, los deportistas se devolverán por los corredores de la avenida calle 127 hacia el occidente. Al igual que el inicio de la carrera, el Instituto Pedagógico Nacional es el punto de encuentro para finalizar este compromiso.

Puntos de cierres viales

Dado el recorrido, la Secretaría de Movilidad de la ciudad reportó los cierres viales que se darán a partir del compromiso atlético.

El cierre impactará a corredores viales de Usaquén, Chapinero y Barrios Unidos.

Avenida carrera Novena entre calle 134 y avenida calle 98: cierre total – calzada occidental, de 6:00 a. m. a 11:00 a. m.

Avenida calle 127 entre avenida carrera Novena y avenida carrera 11 cierre total – conectante norte a occidente, de 6:00 a. m. del 1 de marzo a 11:00 a. m. del 1 de marzo.

Vías alternas

Las rutas de norte a sur desde la avenida carrera Novena, tienen como alternativa la avenida calle 134 al occidente – retorno al oriente a la altura de la carrera 11B – avenida calle 134 al oriente – avenida carrera Séptima al sur.

Mapa 1 Foto: Secretaría de Movilidad

Para los ciudadanos que vayan por la avenida calle 134 de occidente a oriente deberán continuar al oriente por la avenida calle 134 y avenida carrera Séptima al sur o al norte.

Mapa 2 de cierres. Foto: Secretaría de Movilidad

Las personas que van en sentido norte-sur por la avenida carrera 15 o en sentido oriente-occidente por la avenida calle 100 y desean tomar la avenida carrera novena-avenida NQS al sur, deberán continuar al occidente por avenida calle 100 y autopista Norte al sur.