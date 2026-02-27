Bogotá

Vías cerradas este 1 de marzo en Bogotá por carrera atlética de la Universidad Pedagógica: alternativas de movilidad

La inscripción aún es posible y estos son los precios de inscripción.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

27 de febrero de 2026, 1:15 p. m.
Con el fin de llevar a cabo la “Carrera Atlética Pedagógica Run 2026” el próximo domingo 1 de marzo, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres viales.
Con el fin de llevar a cabo la “Carrera Atlética Pedagógica Run 2026” el próximo domingo 1 de marzo, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres viales. Foto: Getty Images

Este domingo 1 de marzo, algunas vías principales de la capital de la república serán cerradas, debido a la carrera organizada por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), que conmemorará los 70 años de esta tradición deportiva.

Habrá siete meses de trancón en el norte de Bogotá por este cierre vial

La carrera de la institución académica la nombró “Carrera Atlética Pedagógica Run 2026″ y estará disponible para los miembros de la universidad y el público en general que desee asistir. Los costos de inscripción están desde los $65.000 hasta los $132.000.

Vías en las que se desarrollará la carrera este 1 de marzo

La gran carrera que se realiza es de 10 kilómetros e iniciará a las 7:30 a.m. desde el Instituto Pedagógico Nacional, que se ubica en la avenida calle 127 # 11-20, costado norte.

Se desarrollará por la avenida calle 127, por la avenida carrera Novena, en la vía que conecta el occidente al oriente, es decir, a la altura de la avenida diagonal 92.

Bogotá

Planifique sus rutas: estos son los siete puntos cerrados de la avenida Boyacá

Bogotá

Capital Salud reporta mejoras en medio de la crisis en el sistema de salud: reducción de filas, tiempos de atención y menos quejas por medicamentos

Bogotá

Todo lo que debe saber sobre el nuevo megaportal de TransMilenio en la carrera Séptima

Bogotá

¿Por qué hubo una granizada tan intensa en Bogotá?: le contamos las razones

Bogotá

Polvo del Sahara en Bogotá: Secretaría de Salud emite alerta preventiva y entrega recomendaciones

4 Patas

En imágenes | Milagroso caso Scar: de ser atacado hasta con machete a buscar un nuevo hogar

Bogotá

Habla mamá de joven que supuestamente fue asesinada por su exnovio en apartamento de Bogotá: contó lo que le decía a su hija

Barranquilla

Importante anuncio de la Alcaldía de Barranquilla sobre el impuesto predial 2026

Medellín

¿Cuánto está costando moverse en taxi en Medellín este 2026? Estas son las tarifas que ya se están cobrando en la ciudad

Barranquilla

Barranquilla estrena canal digital para hacer trámites sin filas: así funciona la nueva plataforma del Distrito

Para finalizar el recorrido, los deportistas se devolverán por los corredores de la avenida calle 127 hacia el occidente. Al igual que el inicio de la carrera, el Instituto Pedagógico Nacional es el punto de encuentro para finalizar este compromiso.

¿Novios en Monserrate, separación segura? por qué los bogotanos dicen que el Señor Caído ‘no quiere’ a los enamorados

Puntos de cierres viales

Dado el recorrido, la Secretaría de Movilidad de la ciudad reportó los cierres viales que se darán a partir del compromiso atlético.

El cierre impactará a corredores viales de Usaquén, Chapinero y Barrios Unidos.

  • Avenida carrera Novena entre calle 134 y avenida calle 98: cierre total – calzada occidental, de 6:00 a. m. a 11:00 a. m.
  • Avenida calle 127 entre avenida carrera Novena y avenida carrera 11 cierre total – conectante norte a occidente, de 6:00 a. m. del 1 de marzo a 11:00 a. m. del 1 de marzo.

Vías alternas

Las rutas de norte a sur desde la avenida carrera Novena, tienen como alternativa la avenida calle 134 al occidente – retorno al oriente a la altura de la carrera 11B – avenida calle 134 al oriente – avenida carrera Séptima al sur.

Secretaría de Movilidad
Mapa 1 Foto: Secretaría de Movilidad

Para los ciudadanos que vayan por la avenida calle 134 de occidente a oriente deberán continuar al oriente por la avenida calle 134 y avenida carrera Séptima al sur o al norte.

x
Mapa 2 de cierres. Foto: Secretaría de Movilidad

Las personas que van en sentido norte-sur por la avenida carrera 15 o en sentido oriente-occidente por la avenida calle 100 y desean tomar la avenida carrera novena-avenida NQS al sur, deberán continuar al occidente por avenida calle 100 y autopista Norte al sur.

Más de Bogotá

Nuevos cierres en varios puntos de la Avenida Boyacá.

Planifique sus rutas: estos son los siete puntos cerrados de la avenida Boyacá

Capital Salud eliminó las autorizaciones para reclamar medicamentos.

Capital Salud reporta mejoras en medio de la crisis en el sistema de salud: reducción de filas, tiempos de atención y menos quejas por medicamentos

El megaportal que se construirá por la séptima será parte del nuevo proyecto de Transmilenio.

Todo lo que debe saber sobre el nuevo megaportal de TransMilenio en la carrera Séptima

A esta hora se presenta la caída de granizo en algunos puntos de la ciudad.

¿Por qué hubo una granizada tan intensa en Bogotá?: le contamos las razones

Polvo del Sahara en Bogotá.

Polvo del Sahara en Bogotá: Secretaría de Salud emite alerta preventiva y entrega recomendaciones

x

En imágenes | Milagroso caso Scar: de ser atacado hasta con machete a buscar un nuevo hogar

Lara Valentina Torres y su presunto asesino, José López.

Habla mamá de joven que supuestamente fue asesinada por su exnovio en apartamento de Bogotá: contó lo que le decía a su hija

Carolina Galván y su hija Sara Sofía.

Habló mamá de Sara Sofía y contó por qué nunca se encontró el cuerpo de la niña: reveló qué pasó el día en que murió

El presunto abusador sexual capturado en Bogotá.

‘El celador’ enemigo de los niños: así cayó un presunto abusador sexual de una niña

Noticias Destacadas