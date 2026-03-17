La Alcaldía Mayor de Bogotá informó la finalización de las obras de mantenimiento en un corredor estratégico que conecta el barrio Lisboa, en Suba, con la calle 80, una de las principales arterias viales del noroccidente de la ciudad.

Obras en la Calle 80 reportan importante avance: ¿Cuándo termina la intervención que conecta a Engativá con Suba?

Los trabajos fueron ejecutados por la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) sobre el eje de la carrera 120, entre la calle 80 y la calle 130, beneficiando directamente a las localidades de Suba y Engativá.

Obra en Lisboa Foto: UMV

Esta obra se desarrolló durante casi cuatro meses, tras iniciar el 10 de noviembre de 2025 y culminarla este 16 de marzo de 2026. La UMV intervino cerca de 10.000 metros cuadrados de la vía.

Los trabajos consistieron principalmente en labores de parcheo y bacheo, orientadas a recuperar el asfalto deteriorado y mejorar las condiciones de tránsito. Esta vía es considerada una salida fundamental del barrio Lisboa hacia la calle 80, lo que la convierte en un punto estratégico para la movilidad local.

Además, por este corredor circulan al menos cinco rutas del Sistema Integrado de Transporte Público, lo que amplía el impacto de la intervención a usuarios del transporte público que diariamente utilizan esta conexión.

Los trabajos se llevaron a cabo en la noche

Además, por este corredor circulan al menos cinco rutas del Sistema Integrado de Transporte Público, lo que amplía el impacto de la intervención a usuarios del transporte público que diariamente utilizan esta conexión.

Esta vía conecta la Calle 80 con Suba Lisboa. Foto: Unidad de Mantenimiento Vial

La intervención también responde a solicitudes de la comunidad, que había identificado el deterioro de la vía como una problemática prioritaria para el sector.

Entre los principales beneficios señalados por la administración distrital se encuentran la reducción de tiempos de desplazamiento, el aumento de la seguridad vial y mejores condiciones de acceso a zonas comerciales, educativas y recreativas.

Asimismo, se espera una disminución de problemas como encharcamientos e inundaciones en el corredor, lo que contribuye a una circulación más segura, especialmente en temporada de lluvias.

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El tramo intervenido también tiene relevancia por su cercanía con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Salitre, una infraestructura clave para el sistema ambiental de la ciudad.

Además, la mejora de la vía podría dinamizar la actividad económica del sector, al facilitar el acceso de clientes, proveedores y transporte de mercancías en una zona con presencia de comercio local, según la UMV.