“La cantidad que quiera”: Gustavo Petro a Donald Trump por decisión sobre elecciones presidenciales en Colombia

Este miércoles 22 de abril, el presidente de la República, Gustavo Petro, habló de la información que trascendió sobre la decisión del Gobierno de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar observadores para las elecciones presidenciales en Colombia.

A través de su cuenta personal de X, el jefe de Estado dijo que su Gobierno “cuida” a todos los candidatos que están en la carrera para llegar a la Casa de Nariño.

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De la misma manera, el presidente Petro envió un mensaje a Trump, en el cual expresó que su administración puede desplegar la cantidad que quiera de observadores electorales en el país:

“Todos los candidatos son cuidados por el Gobierno. Sectarismo cuando se mencionan dos candidaturas y no todas. El presidente de los EE. UU. Donald Trump puede desplegar la cantidad que quiera de observadores, ya tiene centenares en Colombia, serán invitados miles para garantizar que no exista fraude ni en las mesas ni en el software”.

Y agregó: “El pueblo votará en completa libertad como lo garantiza un demócrata en el Gobierno. No volveremos a los tiempos donde el narcoparamilitarismo aliado con el Estado a nivel local controlaba a la población con fusiles y terror, y dejaba por obligación a los votantes en sus casas en toque de queda, mientras los narcos armados llenaban los tarjetones con su candidato”.

Recientemente, el jefe de Estado se había pronunciado por las amenazas que han recibido los candidatos presidenciales, manifestando que “no hay que temer” sobre esas informaciones que puedan afectar su seguridad.

“El Gobierno colombiano protege a todos los candidatos. Con nosotros no hubiera muerto Luis Carlos Galán, ni Jaime Pardo Leal, ni Bernardo Jaramillo Ossa, ni Carlos Pizarro, a cuya nieta abracé hoy, ni hubieran atentado contra Antonio Navarro Wolff, ni hubieran atentado contra mí en Cúcuta en el 2018. Les mostré el vídeo grabado al interior del carro donde iba, al cual disparaban en el año 2018 en Cúcuta. Así que Washington no tiene que recordarnos nada, ya lo sabemos. Le dije a Uribe que mi deber mayor es proteger a mi oposición y he cumplido”, dijo Petro.

También indicó: “El asesinato del senador Uribe no se produjo por mis palabras contradiciendo sus opiniones de oposición; mis palabras solo son parte del diálogo democrático que implica el principio de contradicción. Al senador Uribe Turbay lo asesinaron por otras razones que la justicia analiza con independencia de mí, y que van señalando que el secretario de Estado de Estados Unidos se equivocó, por prejuicios ideológicos, al asignarme alguna responsabilidad”.

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“Las amenazas actuales que nos llegan a todos los que tenemos alguna responsabilidad pública hacen parte de la necesidad de crear un clima de miedo para que la ultraderecha gane cuando el pueblo quiere es que sus derechos se garanticen de manera real. No hay que temer; el Estado protege a todos los candidatos y la población colombiana votará libremente de acuerdo a sus sentimientos, a su historia y a sus sueños de vivir mejor”, puntualizó Gustavo Petro.