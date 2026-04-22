Gustavo Petro hizo pasar incómodo momento a Armando Benedetti con inesperado comentario que le lanzó en vivo: este es el video

Aunque la más reciente sesión del consejo de ministros que lideró el presidente de la República, Gustavo Petro, fue eclipsada por la explosiva entrevista que dio a SEMANA la funcionaria del Gobierno Angie Rodríguez, se conocieron algunos detalles de esa reunión.

En uno de los apartes del encuentro de alto nivel que se llevó a cabo en la Casa de Nariño, el ministro del Interior, Armando Benedetti, pasó un incómodo momento por un inesperado comentario que le lanzó Petro.

El apunte del mandatario quedó registrado en la transmisión en vivo que hizo la Presidencia de la República. Además, no pasó desapercibida la reacción de Benedetti por lo que le dijo el jefe de Estado.

El particular episodio se vivió cuando el presidente Petro preguntó por la presencia de la canciller Rosa Villavicencio, sin embargo, le respondieron al mandatario que se había presentado un intento de toma por parte de comunidades indígenas a las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y por ello no haría presencia.

Luego, el jefe de Estado soltó el comentario que incomodó a Benedetti, quien reaccionó con una risa nerviosa: “El ministro del Interior tiene que, antes de Barranquilla, ponerse a fondo en el Ministerio del Interior con nosotros, porque estos son temas de conflicto que en el seno del pueblo son fáciles de solucionar, pero hay que solucionarlos”.

El presidente Gustavo Petro hizo pasar incómodo momento a Armando Benedetti en pleno consejo de ministros: “El ministro del Interior tiene que antes de Barranquilla, ponerse a fondo en el Ministerio del Interior”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/erGJMCGPaj — Revista Semana (@RevistaSemana) April 22, 2026

El pasado 14 de marzo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó lo que hasta ahora se había planteado como un rumor: sí considera seriamente competir por la Alcaldía de Barranquilla en 2027 con el aval del Pacto Histórico.

Consejo de ministros del 21 de abril de 2026. Foto: Presidencia

Esto se conoció luego de la pregunta que le formuló una periodista en una visita que hizo Benedetti a la capital del Atlántico: “¿Va a aspirar a la Alcaldía de Barranquilla?”. Su respuesta fue afirmativa: ”Yo tengo ganas, si ustedes me apoyan. Aquí todo está muy monopolizado”.

“Yo tengo ganas, pero todo depende del Pacto Histórico, qué vaya a ser, porque ellos son los dueños de los votos”, recalcó en esa oportunidad el ministro del Interior.