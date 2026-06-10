Representante liberal Leonardo Gallego renunció a la Comisión de Acusación tras polémica decisión de suspender a Petro

El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Leonardo Gallego Arroyave, presentó este miércoles, 10 de junio, su renuncia irrevocable como integrante de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en medio de la controversia generada por una reciente decisión adoptada por ese organismo relacionada con el presidente Gustavo Petro.

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La decisión fue comunicada a través de una carta dirigida al presidente de la Cámara, en la que Gallego explicó que su salida obedece a una “profunda preocupación” por los acontecimientos ocurridos durante la jornada y, especialmente, por la adopción de una medida cautelar que, según su criterio, no tendría suficientes fundamentos jurídicos.

“He tomado esta decisión como expresión de mi profunda preocupación por los acontecimientos ocurridos en el día de hoy y particularmente por la adopción de una medida cautelar que, en mi criterio, carece de fundamentos suficientes y genera efectos políticos que trascienden el ámbito propio de las competencias institucionales de la comisión”, señaló el congresista en el documento.

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El candidato Leonardo Gallego Arroyave destacó la cercanía con las regiones como función del Senado. Foto: Bernardo Peña

Gallego, quien además se desempeñó anteriormente como presidente de la Comisión de Investigación y Acusación, manifestó que la actuación del organismo debe mantenerse dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley, evitando cualquier interpretación que pueda ser percibida como una intervención en la coyuntura política o electoral del país.

En la carta, el representante liberal defendió el papel institucional de la denominada Comisión de Acusaciones y recordó que su función no está orientada a favorecer ni perjudicar a los gobiernos de turno.

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Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes eligió al liberal Leonardo Gallego como nuevo presidente. Katherine Miranda del partido Verde fue electa vicepresidenta Bogotá 6 agosto 2024 Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“La Comisión de Investigación y Acusación no fue concebida para favorecer o perjudicar a ningún gobierno de turno, ni para intervenir directa o indirectamente en procesos electorales en curso”, afirmó.

Asimismo, insistió en que la misión constitucional de la corporación debe estar guiada por principios de independencia e imparcialidad. “Su misión constitucional es actuar con independencia, imparcialidad y estricto apego al ordenamiento jurídico”, agregó.