La disputa por la Comisión de Acusación que definirá el futuro judicial de Gustavo Petro

Una de las comisiones más importantes en la nueva legislatura es la de Acusación de la Cámara, entre otras razones, porque allí se definirá la suerte penal y disciplinaria de Petro, quien cerrará su gobierno con más de 200 investigaciones. SEMANA confirmó que el Tigre y los opositores al petrismo quieren las mayorías.

Continúan reuniones entre compromisarios del Congreso para definir las presidencias: así está el pulso

El Centro Democrático estaría jugado con el representante Daniel Briceño, abogado y experto investigador. Sin embargo, Cambio Radical, también opositor, buscaría quedarse con la presidencia en el primer año.

Esa casa política le apostará a que Carlos Cuenca, crítico de Petro, repita en esa célula. Por otro lado, la Alianza Verde le apuesta al regreso de Mauricio Toro, quien fue presidente de la Comisión durante el gobierno de Iván Duque. Nada está definido. Este fin de semana será crucial para la conformación de esa comisión.