Capturan a mujer que apareció con un arma en evento de Paloma Valencia y Álvaro Uribe: se conocen nuevos detalles

La Policía confirmó este jueves, 26 de febrero, la captura de la mujer que apareció armada en un evento de la campaña de Paloma Valencia y el Centro Democrático. Esta persona, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), hace parte de la institución, aunque para ese momento, señalaron, se encontraba en vacaciones.

Todo ocurrió en el municipio de Honda, departamento del Tolima. Allí, la candidata presidencial se encontraba en un acto junto al expresidente Álvaro Uribe, el congresista Carlos Edward Osorio y otros líderes.

Paloma Valencia, candidata presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En medio del evento, el esquema de seguridad se acercó hasta donde una mujer que despertó alerta por estar grabando un video con su teléfono. Procedieron a pedirle que se identificara y la requisaron, hallándole un arma de fuego en su poder.

Ante esta, la mujer afirmó que era funcionaria del Inpec, algo que, posteriormente, fue confirmado por la propia institución, aunque se hizo claridad de que se encontraba de vacaciones.

Centro Democrático y la campaña de Paloma Valencia denuncian presencia de mujer armada en acto político en Honda, Tolima

De acuerdo con la emisora La FM, a la mujer, quien tendría unos 30 años, se le halló también en su poder un cargador y cinco cartuchos que estaban aptos para utilizar. Por lo mismo, las autoridades procedieron a su detención.

La Policía llevó a cabo el procedimiento e incautó la munición, por lo que ahora la protagonista quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

En las próximas horas, seguramente, se llevarán a cabo las respectivas audiencias para definir su situación jurídica.

Diana Rodríguez, candidata a la Cámara: “Debemos levantarnos con un referendo provida”

De acuerdo con un comunicado del Inpec, esta persona no se encontraba en servicio cuando estuvo en el evento del Centro Democrático, debido a que actualmente está de vacaciones. “Es una actuación estrictamente personal, individual y ajena a cualquier función, misión o instrucción institucional”, señaló.

De igual manera, confirmó que colaborarán con las autoridades en medio de las investigaciones que se realicen para esclarecer el motivo por el que se encontraba armada presenciando el acto político.

Por su parte, la colectividad exigió una investigación y pidió garantías para realizar este tipo de reuniones públicas, sin que ninguno de sus integrantes corra riesgos.