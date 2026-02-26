Nación

Capturan a mujer que apareció con un arma en evento de Paloma Valencia y Álvaro Uribe: se conocen nuevos detalles

La mujer fue requerida por las autoridades y se identificó como funcionaria del Inpec.

Redacción Nación
26 de febrero de 2026, 8:16 p. m.
Esta fue la foto suministrada por la Policía en la que se ve a la mujer.
La Policía confirmó este jueves, 26 de febrero, la captura de la mujer que apareció armada en un evento de la campaña de Paloma Valencia y el Centro Democrático. Esta persona, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), hace parte de la institución, aunque para ese momento, señalaron, se encontraba en vacaciones.

Todo ocurrió en el municipio de Honda, departamento del Tolima. Allí, la candidata presidencial se encontraba en un acto junto al expresidente Álvaro Uribe, el congresista Carlos Edward Osorio y otros líderes.

Paloma Valencia Candidata presidencial
Paloma Valencia, candidata presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En medio del evento, el esquema de seguridad se acercó hasta donde una mujer que despertó alerta por estar grabando un video con su teléfono. Procedieron a pedirle que se identificara y la requisaron, hallándole un arma de fuego en su poder.

Ante esta, la mujer afirmó que era funcionaria del Inpec, algo que, posteriormente, fue confirmado por la propia institución, aunque se hizo claridad de que se encontraba de vacaciones.

