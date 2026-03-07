Quindío

Aparatoso accidente en Quindío deja al menos 27 personas heridas; dos buses se chocaron de frente

En redes sociales circulan videos de los momentos posteriores al accidente.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

7 de marzo de 2026, 7:35 p. m.
Los hechos se registraron en una de las vías de ingreso al municipio de Circasia
Los hechos se registraron en una de las vías de ingreso al municipio de Circasia Foto: API

En la tarde de este sábado, 7 de marzo, mientras las autoridades se preparan para los comicios electorales del domingo, un aparatoso accidente de tránsito se registró en el departamento del Quindío.

De acuerdo con el reporte policial, el siniestro vial se registró cuando dos buses de transporte intermunicipal se chocaron de frente en una de las vías de ingreso al municipio de Circasia, sobre el puente de la quebrada Las Yeguas.

De inmediato, miembros de ambulancias de la región, unidades del cuerpo de bomberos y las autoridades pertinentes se trasladaron hasta el lugar de los hechos para atender la situación.

En redes sociales circulan videos de los momentos posteriores al accidente, donde se logra observar a varios ciudadanos intentando auxiliar a los heridos que quedaron atrapados en los buses.

En los fragmentos se puede ver la magnitud del accidente, donde algunas personas están ensangrentadas y otras desesperadas y gritando por la emergencia.

Auxilio, ayúdenme”, se escucha decir en el video a una señora que tiene en brazos a un bebé que está llorando, sin entender realmente lo que había pasado.

En otro fragmento se logra ver el momento cuando varias personas del sector intentan auxiliar a los conductores que quedaron atrapados entre las latas de los buses.

Según el reporte preliminar de las autoridades, este accidente dejó al menos 27 personas heridas, entre adultos mayores, mujeres y niños que viajaban en los vehículos.

Un total de 22 personas fueron trasladadas al hospital San Vicente de Paúl del municipio de Circasia, mientras que los otros cinco restantes, quienes presentan mayor gravedad, fueron remitidos al hospital San Juan de Dios de la ciudad de Armenia.

Por el momento, las autoridades policiales no han revelado qué habría provocado este aparatoso accidente, por lo que se espera que en las próximas horas se entreguen más detalles del siniestro.

