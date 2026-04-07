MinTransporte inició la interventoría de Aerocafé para comenzar los proyectos definidos por la entidad

Por medio de una rueda de prensa, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció que se inició el proceso de interventoría de Aerocafé para la ejecución de diversos proyectos en el país. La líder de la cartera señaló que se alistan todos los detalles para la ejecución del proceso en los próximos días.

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“Es un proyecto donde creo que logramos algo en lo que nadie creía, igual que el de Estanquillo-Papallán, igual que Dorada-Chiriguaná. Yo les confieso algo: ha sido todo un reto tratar de sacar esto adelante y que todo el mundo diga ‘ustedes no van a poder, no lo van a hacer’, y todo lo hemos sacado. Y en el caso de Aerocafé, quiero reconocer también todo ese trabajo en este proceso que nos ha acompañado. Ayer se firmó el acta de inicio de interventoría; con esto ya se puede firmar el acta de inicio de obra, que será esta semana”, señaló la ministra de Transporte.

La ministra @maferojas anuncia un hito para @Aerocafeoficial: se firmó el acta de inicio de interventoría. Con esto, queda todo listo para firmar el acta de inicio del contrato de obra. La meta es clara: llegar a finales de septiembre listos para arrancar la fase constructiva. pic.twitter.com/HALAcqKzAR — MinTransporte (@MinTransporteCo) April 7, 2026

En medio de su intervención, Rojas explicó los detalles del proceso de construcción del proyecto y los diálogos que se han establecido con los contratistas.

Asimismo, destacó que ante la Comisión Sexta se informó que hay $7,07 billones comprometidos entre 2022 y 2026 en 74 aeropuertos de Aerocivil. En 2026 se destinarán $2,13 billones para modernizar la infraestructura y garantizar la operación y el mantenimiento aeronáutico del país.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte Foto: CÁMARA DE COMERCIO

“Una cosa importante: la etapa de preconstrucción estaba programada a 10 meses. Desde la última visita que estuve allá, hablamos con el contratista para que la reduzca a 6 meses y pueda, a final de septiembre, entrar a la fase constructiva. Logramos algo que también decían que no íbamos a lograr, que era un contrato con ISA para hacer el movimiento del doctor Guido de esa línea de media tensión”, señaló MinTransporte.

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La entidad indicó que se irán compartiendo los detalles del proceso de interventoría.