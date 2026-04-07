JPMorgan evaluó el empleo en Colombia luego del alza en el salario mínimo. Así lo recibió Petro

Una extensa evaluación del mercado laboral colombiano, que registró una tasa de desocupación de 9,2 %, hizo el equipo económico del JPMorgan, el banco más grande de los Estados Unidos, que habitualmente tiene la lupa puesta sobre la economía colombiana.

Según el informe de la entidad financiera, “el mercado laboral está registrando una resiliencia, pese al aumento sin precedentes del salario mínimo en diciembre”.

Todo, porque la tasa de desocupación se mantiene en mínimos históricos, a la par con una creación de empleo que sigue siendo positiva, “aunque con una ligera desaceleración”, dice el JPMorgan.

Desempleo en febrero de 2026

Desde que fue incrementado el salario mínimo, con un porcentaje del 23 % en 2026, la expectativa es que el mercado laboral lo evidencie, pues la mayor parte de los estudios indican que el país no se escapa del golpe.

Sin embargo, según el JPMorgan, “el crecimiento de los salarios reales se ha acelerado, con una temprana —aunque inferior al promedio— repercusión del aumento del salario mínimo ya visible en los indicadores salariales, mientras que la informalidad se ha mantenido en general controlada".

Es decir, los resultados en Colombia, en materia de empleo, no suenan tan mal.

¿Qué dijo Petro?

De aquí que el presidente Gustavo Petro aprovechara la oportunidad para pronunciarse. “El banco JPMorgan no ha encontrado en su análisis más que lo que ha dicho el Gobierno. La subida hasta el salario vital, que ordena la Constitución Política de Colombia, no ha afectado al empleo", señaló el mandatario a través de sus redes.

Aprovechó para criticar al Banco de la República

Y en medio del tema laboral, el presidente Petro también aprovechó para manifestarse en relación con las decisiones que está tomando el Banco de la República. “Lo que sí puede afectar el empleo es la subida horrenda de la tasa de interés real".

Se trata del incremento en 100 puntos básicos, que decidió la junta del Emisor en su reciente reunión, de la cual el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se levantó como muestra de su oposición a que las tasas de interés de referencia queden a partir de ahora en 11,25 %.

Desempleo en Colombia en febrero de 2026. Foto: Dane / Transmisión Youtube

Por el momento, el mercado laboral parece navegar en aguas tranquilas. En febrero, según el JPMorgan, el empleo nacional aumentó un 1 % intermensual, lo que revirtió lo sucedido en enero, cuando registró una contracción de 0,2 %.

“El dinamismo del empleo se mantuvo positivo, pero se moderó considerablemente, situándose en un 1,8 % anualizado (3 meses/3 meses), por debajo del 6,15 % del cuarto trimestre de 2025″, argumentó el banco.

¿Y lo malo?

La mayor parte de los detalles que puso el JPMorgan en el visor son positivos. Por ejemplo, la creación de empleo no ha sido solo del sector público, como lo han señalado algunos oponentes al gobierno. “La manufactura, el entretenimiento, la construcción y las comunicaciones también impulsaron el crecimiento del empleo tanto a nivel nacional como urbano durante los dos primeros meses del año”, dice el informe.

Pero no todo es bueno en el entorno laboral. Como aspecto negativo, el JPMorgan señaló las tasas de participación en el mercado laboral, que siguen siendo “estructuralmente bajas: la participación nacional y urbana se sitúan aún 1,7 y 1,5 puntos porcentuales por debajo de sus promedios del período 2010-2019, respectivamente, lo que podría afectar el potencial crecimiento del PIB”.

Tampoco es bueno que la tasa de informalidad se mantenga en torno al 55 % a nivel nacional, sin indicios claros de un aumento del empleo informal, advirtió el JPMorgan.