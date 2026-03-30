Desempleo en Colombia en febrero de 2026 fue de 9,2 %. ¿Qué está impulsando el mercado laboral?

De nuevo, la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en un nivel bajo, pese a la expectativa que se tiene en el país de que el incremento del salario mínimo lleve a afectar la generación de empleo o conduzca a despidos, por un mayor costo de la nómina.

Según la directora del Dane, Piedad Urdinola, en febrero de 2026, la cifra de desocupación fue de un 9,2 %, considerada como la más baja para un febrero, dentro de las series comparables.

Implica una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025, cuando era de un 10,3 %.

En la fecha de corte de la información la población ocupada subió a 24.094.000 personas, lo que implica que 624.000 ciudadanos se engancharon en el mercado laboral.

Desempleo

La informalidad, que es una de las variables que persiste, fue de 55,3 % en el total nacional, con una diferencia muy visible en los centros poblados y rural disperso (el campo): 83,1 %, lo que equivale a decir que de cada 10 personas en edad de trabajar, 8 lo hacen en la informalidad.

Desempleo en Colombia en febrero de 2026 Foto: Dane / Transmisión Youtube

Los jóvenes siguen estando afectados por la desocupación. En febrero, la tasa, que se mide de manera trimestral, indica que era de 16,5 % entre diciembre y febrero. La cifra es casi igual a la que se tenía en igual periodo del año pasado: 16,8 %.

Las mujeres jóvenes son doblemente afectadas por el desempleo (tanto por el género como por la edad). Allí, la estadística del informe del Dane indica que un 20,1 % de ellas, cuando están en el rango de edad de 15 a 28 años son las que encuentran mayor dificultad para engancharse en un puesto de trabajo. En contraste, los hombres en esa misma franja de edad registran un desempleo de 13,9 %.

Los cuenta propia

El empleo cuenta propia, otro de los que siempre se tiene en la mira, porque implica que la gente encuentra una forma de ganarse la vida, pero generalmente en condiciones precarias, disminuyó en febrero, según la información presentada por el Dane. De 10.029.000 personas que trabajaban por cuenta propia en febrero de 2025, la cifra pasó a 9.928.000 ciudadanos.

Desempleo en enero

También en el empleo particular o empleado del gobierno hubo una reducción, al pasar de 941.000 puestos en febrero de 2025, a 913.000 en el segundo mes de 2026.

Empleo cuenta propia Foto: LILIANA RINCON

La población fuera de la fuerza laboral, que es la que se cansa de buscar trabajo y al no encontrar, se retira de la búsqueda o se dedica a hacer un curso de formación, también tuvo una disminución, aunque muy leve, según evidencia el informe del Dane. De 4.563.000 que estaban en esa franja de la medición del mercado laboral, en febrero de 2025, se pasó a 4.556.000 personas.

Por ciudades, en el trimestre

En el trimestre comprendido entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, cuando el desempleo se ubicó en 9,4 % (total nacional), la ciudad con la mayor tasa de desocupados fue Quibdó, la capital de Chocó, que, sin embargo, tuvo una disminución en la tasa, según el informe del Dane. En esa zona del país, que generalmente encabeza la lista de las ciudades con mayor desempleo, la cifra fue de 26,3 %, en comparación con el 34,5 % que se tenía en igual periodo del año pasado.

Piedad Urdinola, directora del Dane Foto: Dane / Transmisión Youtube

En contraste, la ciudad con menor tasa de desempleo en el trimestre móvil fue Villavicencio, con 8 %. Bogotá también se ubicó en esos alrededores, con una desocupación de 8,2 %.

En cuanto a la tasa de desocupación por ciudades, en los últimos 12 meses, contando desde marzo de 2025 hasta febrero de 2026, la cifra reportada por el Dane es de 8,7 % para el total nacional, con Quibdó, de nuevo, en la delantera: 25,6 %, y Leticia en el extremo opuesto: 3,4 % de desocupación.