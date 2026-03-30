Estos son los sectores que más aportaron y perdieron empleos en Colombia durante febrero del 2026: complicado panorama

Durante este 30 de marzo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística presentó las principales cifras de desempleo para el mes de febrero del 2026. De acuerdo con el reporte, la cifra de desocupación quedó en un 9,2 %, siendo considerada la más baja para el mes de febrero, si esta se compara con las anteriores registradas.

El informe detalla que la tasa de desocupación de los hombres, para el total nacional, en febrero de 2026 fue del 7,4 %, mientras que para las mujeres fue del 11,7 %, con una brecha de género de 4,3 puntos porcentuales.

Tasa de desempleo en Colombia, en febrero de 2026. Foto: Foto 1: Getty. Foto 2: Dane-Transmisión Youtube

Uno de los datos más importantes en los que se centra el informe es el que respecta a las ramas de actividad económica del país y cuáles son las que más aportan y las que menos aportan a la cifra. Es fundamental tener en cuenta que son cerca de 24 millones los colombianos que hacen parte de la población ocupada.

Si se analiza esta información desagregada, el sector que más aportó a la reducción del desempleo fue el de actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos. Este sector aportó 250.000 nuevos empleos, con una contribución en puntos porcentuales de 1,1.

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En segundo lugar se encuentra administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, con 244.000 nuevos empleos y una contribución de 1,0 puntos porcentuales. En el tercer puesto, se encuentran las actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicio, con 188.000 nuevos puestos, con una contribución de 0,8 puntos porcentuales.

Así quedaron las cifras de desempleo. Foto: Adobe Stock

En el cuarto lugar está el sector de suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos, con 149.000 puestos y un aporte de 0,6 puntos porcentuales. Finalmente, en el quinto lugar está el de industrias manufactureras, con 137.000 puestos nuevos. Esto significa un aporte de 0,6 puntos porcentuales.

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En contraste, entre los sectores que más aportaron al desempleo, es decir, los que perdieron puestos de trabajo, el de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca aparece en primer lugar, con una baja de 363.000 empleos menos y un aporte de -1,5 puntos porcentuales en la cifra.

Luego está el de transporte y almacenamiento, con una baja de 86.000 empleos y un aporte de -0,4 puntos porcentuales en la cifra. En tercer lugar está el de construcción, con 38.000 puestos menos y un aporte de -0,2 puntos porcentuales.

Estos son los sectores clave para el empleo del país. Foto: 123rf