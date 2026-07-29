Horror en Puerto Colombia: hallan un cuerpo desmembrado dentro de sacos al lado de una carretera

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la localización del cuerpo sin vida de un joven de 19 años en la vía hacia el corregimiento de Sabanilla. El hallazgo se produjo en jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, luego de que varios transeúntes alertaran a las patrullas del sector sobre la presencia de cuatro sacos abandonados.

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Según el reporte oficial de las autoridades, el aviso ciudadano se registró a las 4:07 de la tarde del pasado martes 28 de julio. Las autoridades confirmaron que “la zona de atención fue informada por transeúntes sobre el hallazgo de cuatro sacos que contenían partes de un cuerpo humano en la carrera 51B, vía a Sabanilla”.

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Las unidades de la Policía de Puerto Colombia se trasladaron al punto de la emergencia para verificar la información recibida y acordonar la escena. Los agentes del grupo de inspección técnica procedieron con la recolección del cadáver para iniciar los exámenes forenses y las labores de identificación.

Identificación de la víctima y reporte de desaparición

Tras realizar las diligencias correspondientes, la Policía confirmó la identidad del joven presuntamente asesinado como Andrés Felipe Cueto Vaca, de 19 años de edad. Los informes preliminares del caso señalaron que el cuerpo presentaba heridas por cortes en diversas extremidades, por lo que fue trasladado a la sede de Medicina Legal.

Durante la recolección de los testimonios en el lugar de los hechos, las personas del sector indicaron el tiempo que llevaban los paquetes en el sitio. La Policía de Barranquilla detalló que “transeúntes del sector manifestaron que observaron los sacos abandonados en el lugar desde hace aproximadamente cinco días”.

El joven fue inicialmente reportado como desaparecido. Foto: API

De igual forma, el rastreo de antecedentes permitió establecer que el joven contaba con un reporte activo por pérdida de contacto con sus allegados. La víctima había sido reportada como desaparecida por sus familiares el 19 de julio de 2026, fecha en la que interpusieron la denuncia ante el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Avances de la investigación institucional

Las autoridades policiales y los organismos de investigación judicial asumieron la recolección de evidencias para esclarecer los responsables y móviles del homicidio. Los investigadores confirmaron que el punto donde se hallaron los sacos no cuenta con cámaras de seguridad, por lo cual se adelantan trazados de vías alternas y entrevistas en sectores adyacentes.