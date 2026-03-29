Atlántico

Hallan muerto a un estadounidense al interior de un hotel de Puerto Colombia; esto es lo que se sabe

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis de lo que habría pasado con esta persona.

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Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

29 de marzo de 2026, 10:36 a. m.
Puerto Colombia, Atlántico.
Puerto Colombia, Atlántico. Foto: Alcaldía de Puerto Colombia.

Las autoridades del municipio de Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico, investigan el hallazgo sin vida de un hombre extranjero que se encontraba hospedado en un hotel.

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Sobre el mediodía del sábado 28 de marzo, el personal que trabaja en el establecimiento ubicado en inmediaciones del centro histórico en calle 1A con carrera 51B, activó el protocolo correspondiente ante la ausencia de la víctima.

Al no tener respuesta del huésped, el jefe de seguridad del hotel decidió ingresar a la habitación donde se hospedaba y encontró sin signos vitales a la víctima.

De inmediato, el personal hotelero notificó la situación a la Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes se trasladaron al lugar de los hechos y acordonaron la zona para dar inicio al debido procedimiento.

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Puerto Colombia, Atlántico
El estilo colonial destaca en muchas de las construcciones de Puerto Colombia. Foto: Getty Images

Así mismo, se desplazaron al hotel miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para realizar la inspección técnica del cadáver.

De acuerdo con la información suministrada por el establecimiento, el estadounidense identificado como Roi Kevit Tetty permanecía hospedado desde el pasado jueves 26 de marzo.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Barranquilla se ha limitado a dar declaraciones sobre el caso mientras que revisan cámaras de seguridad del hotel para verificar el tiempo, modo y lugar en el que se vio por última vez al huésped.

Mientras las investigaciones por parte de las autoridades avanzan, no descartan ninguna hipótesis de lo que realmente habría pasado con esta persona extranjera que se encontraba en Puerto Colombia.

El personal administrativo del hotel tampoco ha dado detalles posteriores a la muerte del estadounidense, por lo que se analizan los últimos segundos que hizo esta persona en el municipio.

Sin embargo, será el equipo técnico del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses quien analice minuciosamente las causas de la muerte de este extranjero.