“Le cortó las piernas con una sierra”: la historia del carpintero que en Cundinamarca mató y desmembró a su jefe; la Fiscalía lo capturó

Carlos Eduardo Caro Herrera fue capturado por el homicidio de su jefe en una carpintería ubicada en el municipio de Sibaté, Cundinamarca. Las pruebas en su contra, de acuerdo con la Fiscalía, advierten que descuartizó a la víctima con las herramientas de la propia carpintería.

La víctima, de 31 años, tenía una carpintería y su asesino, Carlos Eduardo, era su empleado. La investigación advierte que, tras una discusión por un trabajo pendiente (la elaboración de unas puertas), el capturado lo atacó con un objeto contundente y un cuchillo. Apuñaló a su jefe y luego, para deshacerse del cuerpo, tomó la determinación de desmembrarlo.

Carlos Eduardo Caro Herrera capturado por el homicidio de un carpintero en Sibaté, Cundinamarca. Foto: Suministrada (API)

“En atención a los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Carlos Eduardo Caro Herrera por su presunta responsabilidad en el crimen de un hombre de 31 años, perpetrado en Sibaté (Cundinamarca)”, dijo la Fiscalía.

La historia contada por la Fiscalía advierte que Carlos Eduardo Caro, en la madrugada del 17 de diciembre de 2025, atacó a su jefe luego de la discusión por el trabajo pendiente y, con el cuchillo, le propinó varias puñaladas, en distintas partes del cuerpo, antes de descuartizarlo y meterlo en unas bolsas.

“En un taller de carpintería, la víctima habría sostenido una discusión por el pago parcial de un trabajo que le había contratado a Caro Herrera. En medio del hecho, el presunto agresor le propinó varios golpes y heridas con un arma cortopunzante, que le ocasionaron la muerte”, dijo el ente acusador.

La Fiscalía advirtió, durante las audiencias preliminares de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, que el procesado habría guardado las partes del cuerpo de su jefe en una bolsa y las transportó hasta una zona rural de la vereda Alto del Cabra, en Soacha, donde las abandonó.

“Las autoridades encontraron el cuerpo del hombre el pasado 18 de diciembre, amarrado, envuelto en una cobija y en el interior de una bolsa plástica. En el desarrollo de una diligencia de allanamiento y registro adelantada por unidades de la Policía Nacional, fue materializada la captura del hoy procesado”, dijo la Fiscalía en las audiencias.

El asesino, Caro Herrera, habría hurtado una motocicleta de propiedad del ebanista, además del celular, un morral y dinero en efectivo. Todo lo hurtado lo vendió en la ciudad de Bogotá, después de deshacerse del cuerpo.

Los elementos de prueba fueron tan contundentes que Carlos Eduardo Caro aceptó su responsabilidad en los hechos imputados por la Fiscalía, que configuran un caso de homicidio agravado, además del hurto de algunas pertenencias de la víctima luego de su asesinato.