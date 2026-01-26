Escena de horror en Barrios Unidos: encuentran restos humanos desmembrados en Bogotá

Las autoridades investigan el hallazgo de restos humanos en un canal de agua de la localidad de Barrios Unidos, luego de que en la mañana de este lunes, 26 de enero, ciudadanos alertaran sobre la presencia de partes de un cuerpo flotando en el río Arzobispo, a la altura de la calle 73 con carrera 56B, cerca de la Plaza de Mercado del 12 de Octubre.

De acuerdo con información preliminar, el reporte se conoció sobre las 8:00 a. m., cuando un video grabado por un ciudadano y difundido en redes sociales evidenció lo que parecía ser un brazo humano en el cuerpo de agua.

Tras la alerta, unidades de la Policía Metropolitana acordonaron la zona y restringieron el paso de peatones.

Posteriormente, en labores de verificación realizadas en distintos puntos del canal, fueron halladas otras partes del cuerpo, entre ellas el torso y, minutos después, una parte que correspondería a la cabeza de la víctima.

Debido a la complejidad del terreno, la Policía solicitó el apoyo del CTI y del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para adelantar la recuperación de los restos y las diligencias judiciales.

Desde la Fiscalía General de la Nación se informó a SEMANA que los actos urgentes fueron realizados por la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación.

Una vez finalizadas las labores en el lugar, los restos humanos fueron trasladados a la sede de Medicina Legal en Bogotá, donde se adelantan los procedimientos para su identificación.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Seccional Bogotá, que asumió el caso para establecer la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el crimen.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado información oficial sobre el sexo de la persona. También analizan si los restos fueron abandonados en el canal del río Arzobispo o si habrían sido trasladados hasta ese punto tras el crimen.