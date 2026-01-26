Reportan fuerte incendio en el centro de Bogotá; esto se sabe

Un voraz incendio fue reportado hacia el mediodía de este lunes, 26 de enero, en la avenida Caracas con calle 22, en el centro de Bogotá.

De acuerdo con la cuenta Bogotá Tránsito, de la Alcaldía, se decidió dar paso por un solo carril en la vía debido a la emergencia.

“Por incendio estructural en la localidad de Santa Fe, se registra tránsito lento en la avenida Caracas con calle 22, sentido norte-sur. @BomberosBogota hace presencia en el lugar y atiende la novedad. Paso a un carril”, señaló.

Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos informó que la conflagración, que se registró en un edificio de cuatro pisos, fue controlada y no se reportaron heridos.

“Controlamos un incendio estructural en una edificación de cuatro niveles, en la Carrera 14 con Calle 22. No se reportan personas lesionadas. Se evacúa a 30 personas y se activa el Equipo de Investigación de Incendios”, indicó en redes sociales.

Otro incendio

El pasado sábado, 17 de enero, se registró otro incendio en un edificio del mismo sector, ubicado en la avenida Caracas con calle 21.

La situación ocasionó dificultades con la prestación del servicio de TransMilenio, ya que la conflagración estaba muy cercana a los carriles exclusivos de este sistema de transporte.

A los pocos segundos de la alerta, el Cuerpo de Bomberos llegó a la zona para atender la emergencia. Fue necesario, según informó, el apoyo de personal operativo de tres estaciones y tres equipos especializados.

Al interior del sitio, de acuerdo con el reporte, había una persona atrapada y dos perros, quienes fueron evacuados por el personal. Los bomberos confirmaron que el hecho no dejó personas heridas.

Tras varios minutos, los uniformados lograron controlar las llamas y que regresara la normalidad a este sector del centro de la capital.