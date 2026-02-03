Judicial

“La estranguló y empujó del noveno piso”: la fuerte acusación de la Fiscalía contra el exnovio de la periodista Laura Camila Blanco

Óscar Santiago Gómez Leal será acusado por el delito de feminicidio agravado. Se expone a una condena de 60 años de cárcel.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 11:26 p. m.
Laura Camila Blanco falleció después de ser empujada por su novio desde un noveno piso.
Laura Camila Blanco falleció después de ser empujada por su novio desde un noveno piso. Foto: Tomada de redes sociales.

SEMANA conoció en su totalidad el escrito de acusación en contra de Óscar Santiago Gómez Leal, el joven de 28 años señalado de empujar a su novia, la periodista Laura Camila Blanco Osorio, de un noveno piso tras una discusión.

En el documento de diez páginas se señala que Gómez Leal tenía comportamientos violentos y agresivos en contra de su compañera sentimental, restringiéndola de tener amistades y de vestirse como a ella le gustaba.

Drástico giro en caso de periodista que murió tras caer desde un noveno piso en Bogotá: capturaron a su novio

Para la Fiscalía General, el trágico hecho que terminó con la vida de la comunicadora no “fue aislado”, sino que hizo parte de una seguidilla de acciones violentas y discriminatorias.

En los hechos que se presentaron en la madrugada del 27 de junio de 2025, el joven “aprovechándose de su superioridad corporal” estranguló y sofocó a Laura Camila.

Barranquilla

Lluvias en Barranquilla: se reportan emergencias por temporada invernal

Barranquilla

La trágica historia de un reconocido boy scout y su mamá, muertos en emergencias por las lluvias en Gaira, Santa Marta

Nación

¿Cuáles son las principales ciudades afectadas por el frente frío en Colombia? Así estará el clima durante las próximas horas

Nación

¿Por qué ocurre el fenómeno de La Niña? Estas son sus principales causas

Barranquilla

Asointermedias pide atención inmediata del Gobierno Nacional por emergencia invernal en Córdoba

Nación

🔴EN VIVO | Fenómeno de La Niña en Colombia: estos son los municipios en alerta roja en el país; siga en directo

Nación

Pasajeros de un vuelo de Satena vivieron gran susto al intentar aterrizar en Providencia debido a las condiciones climáticas; la aerolínea se pronunció

Bucaramanga

Hombre confiesa atroz crimen en Girón, Santander: intentó asesinar a su pareja y terminó quitándole la vida a su suegra

Nación

Hombre acusado de feminicidio fue capturado cuando intentaba escaparse con su hija de 3 años en Córdoba

Nación

Indignación: hombre de 39 años habría abusado de su abuela de 79 en Santa Rosa de Cabal, Risaralda

“Cuando la víctima estando en inferioridad defensiva al encontrarse agonizando por la asfixia ocasionada por el señor Gómez Leal, este consciente de su actuar la lanza por la ventana de la habitación desde el piso nueve de la torre, acabando así con la vida de la señora Laura Camila Blanco Osorio”, precisa la acusación.

Citando varios testigos, el ente investigador señaló que eran comunes los comentarios ofensivos por parte de Óscar Santiago en contra de su pareja, con la que llevaba dos años de relación.

“Habría emprendido en contra de la víctima de carácter físico, verbal y psicológico en múltiples ocasiones, con una perspectiva de violencia de género, como quiera que tenía hacia ella un trato verbal de prostituta, gorda, la reprendía por sus comportamientos como mujer, la celaba, le revisaba su celular, actos de opresión y dominación con la intención de degradar su dignidad humana”, aclara el documento firmado por un fiscal de la Unidad de Vida.

“I made rules”, las reglas que puso John Poulos a Valentina Trespalacios y que resultaron ser pruebas inéditas del feminicidio

Teniendo en cuenta informes periciales, la Fiscalía indicó que para el momento de los hechos el joven estaba en pleno uso de sus facultades mentales, “por tanto no le asiste ninguna causal eximente de responsabilidad penal”.

Como agravante, se ponen de presente varios casos de agresión contra la joven periodista.

“Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad, ello como quiera que en múltiples ocasiones el acusado trató de incidir de manera violenta en las decisiones vitales de Laura Camila”, añade.

Se conoce lo que dijo el novio de Laura Camila Blanco después de, presuntamente, asfixiarla y lanzarla desde un noveno piso en Bogotá

El ente investigador citó a 13 familiares y amigos cercanos de la víctima. Así como las declaraciones de los investigadores de policía judicial.

Por estos hechos, fue llamado a juicio por el delito de feminicidio agravado. Desde el 21 de agosto de 2025 se encuentra privado de su libertad en un centro carcelario en la capital del país. De ser hallado culpable se enfrenta a una condena entre los 250 y los 500 meses de prisión.

Más de Nación

La joven era una profesional activa y destacada en medios de comunicación, y su inesperada muerte ha generado múltiples mensajes de indignación y solidaridad en redes sociales.

“La estranguló y empujó del noveno piso”: la fuerte acusación de la Fiscalía contra el exnovio de la periodista Laura Camila Blanco

Foto de referencia de lluvias en Barranquilla

Lluvias en Barranquilla: se reportan emergencias por temporada invernal

Ricardo Rueda Atehortúa y su mamá Zulma Atehortúa, muertos en emergencias en Santa Marta.

La trágica historia de un reconocido boy scout y su mamá, muertos en emergencias por las lluvias en Gaira, Santa Marta

Colombia atraviesa condiciones climáticas inusuales.

¿Cuáles son las principales ciudades afectadas por el frente frío en Colombia? Así estará el clima durante las próximas horas

Fuertes lluvias se presentan a esta hora en Bogotá.

¿Por qué ocurre el fenómeno de La Niña? Estas son sus principales causas

Autoridades atienden emergencias críticas por lluvias en la región del Sinú, en Córdoba.

Asointermedias pide atención inmediata del Gobierno Nacional por emergencia invernal en Córdoba

Autoridades atienden emergencias críticas por lluvias en la región del Sinú, en Córdoba.

🔴EN VIVO | Fenómeno de La Niña en Colombia: estos son los municipios en alerta roja en el país; siga en directo

El hecho quedó grabado en video.

Pasajeros de un vuelo de Satena vivieron gran susto al intentar aterrizar en Providencia debido a las condiciones climáticas; la aerolínea se pronunció

Vicky Dávila ed 2265

Vicky Dávila retó a debate al candidato Iván Cepeda para que explique la financiación de su campaña

El Gobierno Petro buscó frenar la diligencia de captura de alias Araña, un narco pedido en extradición por Estados Unidos.

Así fue capturado alias Pitufo, hombre de confianza de alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera

Noticias Destacadas