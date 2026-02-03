SEMANA conoció en su totalidad el escrito de acusación en contra de Óscar Santiago Gómez Leal, el joven de 28 años señalado de empujar a su novia, la periodista Laura Camila Blanco Osorio, de un noveno piso tras una discusión.

En el documento de diez páginas se señala que Gómez Leal tenía comportamientos violentos y agresivos en contra de su compañera sentimental, restringiéndola de tener amistades y de vestirse como a ella le gustaba.

Para la Fiscalía General, el trágico hecho que terminó con la vida de la comunicadora no “fue aislado”, sino que hizo parte de una seguidilla de acciones violentas y discriminatorias.

En los hechos que se presentaron en la madrugada del 27 de junio de 2025, el joven “aprovechándose de su superioridad corporal” estranguló y sofocó a Laura Camila.

“Cuando la víctima estando en inferioridad defensiva al encontrarse agonizando por la asfixia ocasionada por el señor Gómez Leal, este consciente de su actuar la lanza por la ventana de la habitación desde el piso nueve de la torre, acabando así con la vida de la señora Laura Camila Blanco Osorio”, precisa la acusación.

Citando varios testigos, el ente investigador señaló que eran comunes los comentarios ofensivos por parte de Óscar Santiago en contra de su pareja, con la que llevaba dos años de relación.

“Habría emprendido en contra de la víctima de carácter físico, verbal y psicológico en múltiples ocasiones, con una perspectiva de violencia de género, como quiera que tenía hacia ella un trato verbal de prostituta, gorda, la reprendía por sus comportamientos como mujer, la celaba, le revisaba su celular, actos de opresión y dominación con la intención de degradar su dignidad humana”, aclara el documento firmado por un fiscal de la Unidad de Vida.

Teniendo en cuenta informes periciales, la Fiscalía indicó que para el momento de los hechos el joven estaba en pleno uso de sus facultades mentales, “por tanto no le asiste ninguna causal eximente de responsabilidad penal”.

Como agravante, se ponen de presente varios casos de agresión contra la joven periodista.

“Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad, ello como quiera que en múltiples ocasiones el acusado trató de incidir de manera violenta en las decisiones vitales de Laura Camila”, añade.

El ente investigador citó a 13 familiares y amigos cercanos de la víctima. Así como las declaraciones de los investigadores de policía judicial.

Por estos hechos, fue llamado a juicio por el delito de feminicidio agravado. Desde el 21 de agosto de 2025 se encuentra privado de su libertad en un centro carcelario en la capital del país. De ser hallado culpable se enfrenta a una condena entre los 250 y los 500 meses de prisión.