Golpean las finanzas de la Segunda Marquetalia: destruyen laboratorio de coca y capturan a alias Chichi en la Orinoquía

Las operaciones militares contra los ilegales no se detienen. Un duro golpe dio la Fuerza Pública contra las disidencias de las Farc en la región de la Orinoquía luego de destruir un laboratorio artesanal para el procesamiento de pasta base de coca en zona rural de Cumaribo, Vichada. De acuerdo con las autoridades, lograron capturar en flagrancia a alias Chichi, señalado integrante de una estructura criminal dedicada al tráfico local de estupefacientes en Guainía.

Operación aérea del Ejército contra el Clan del Golfo en Amalfi, Antioquia: varios muertos

De acuerdo con la Armada de Colombia, las operaciones fueron desarrolladas de manera conjunta y coordinada con el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, con el propósito de debilitar las capacidades logísticas, financieras y operacionales de las organizaciones armadas ilegales que delinquen en esta zona del país.

“Durante la operación, las tropas localizaron una infraestructura clandestina utilizada para el procesamiento de Pasta de Base de Coca (PBC), presuntamente empleada por integrantes del Grupo Armado Organizado residual Segunda Marquetalia, estructura ‘Acacio Medina’. En el lugar fueron destruidos, bajo estrictas medidas de seguridad, más de 500 galones de insumos líquidos utilizados para la producción de sustancias ilícitas, así como más de 140 kilogramos de insumos sólidos, entre ellos cemento, cal, sulfato de amonio, fertilizantes y otros precursores químicos”, informó la Armada de Colombia.

En una segunda operación de la Fuerza Pública que tuvo lugar en Barrancominas, Guainía, unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 50, en conjunto con el Batallón de Infantería de Selva No. 45 del Ejército Nacional y la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) de la Policía, realizaron un allanamiento que culminó con la captura en flagrancia de alias Chichi.

Según el reporte oficial, el joven, de 19 años, tenía en su poder 44 bolsas plásticas con aproximadamente 167 gramos de marihuana, dos proveedores para armas de diferentes calibres y varios dispositivos de comunicación.

Operaciones militares. Foto: Ejército Nacional de Colombia.

“De acuerdo con información de Inteligencia Naval, este individuo estaría vinculado a la cadena de distribución, control y comercialización ilegal de estupefacientes al interior del municipio, actividad que presuntamente generaba recursos destinados al fortalecimiento de las finanzas delictivas del GAO-r Estructura del Frente 44 Antonio Ricaurte”, indicó la institución.

Alias Chichi quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contemplado en el artículo 376 del Código Penal.

Cae red de narcotráfico al servicio de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: 6 capturados con fines de extradición

La Armada de Colombia dijo que estos resultados afectan de manera significativa la capacidad económica y productiva de las estructuras armadas ilegales que operan en la Orinoquía.

“Con este resultado, la Armada de Colombia afecta significativamente las capacidades productivas y financieras de esta estructura criminal, debilitando una de sus principales fuentes de financiación ilegal. A través de la Fuerza Naval de la Orinoquía continuaremos desarrollando operaciones conjuntas y coordinadas para neutralizar las economías ilegales y proteger a las comunidades que habitan en los territorios de la región”, concluyó la institución.