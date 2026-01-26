Pico y placa en Bogotá: los carros a los que les aplica la medida el martes 27 de enero

La movilidad en la ciudad de Bogotá sigue generando molestias en los conductores ante el alto flujo vehicular que diariamente transita en la capital.

Por lo tanto, las autoridades de tránsito siguen implementando la medida de pico y placa para vehículos particulares y taxis con el fin de contrarrestar la movilidad.

Así las cosas, la medida de restricción inicia desde las 6:00 de la mañana y termina a las 9:00 de la noche.

Este martes, 27 de enero, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán circular en la ciudad en el horario anteriormente mencionado.

Entre tanto, los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5 tienen libre movilidad durante todo el día.

Mientras que para el servicio público tipo taxi, la jornada tendrá una hora diferente que irá desde las 5:30 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

En este caso, el pico y placa aplica para los taxis cuyas placas terminen en 1 y 2, lo que quiere decir que pueden circular los taxis con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá