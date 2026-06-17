El fútbol se convirtió en el lenguaje elegido para enviar un mensaje de prevención vial.

La campaña ‘Ponte la 10’ busca reducir los siniestros durante las temporadas de vacaciones y los eventos deportivos, apelando a la responsabilidad de quienes se movilizan por las carreteras y ciudades.

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Mensajes viales inspirados en el fútbol

La campaña parte de una idea sencilla: así como en un partido cada jugador tiene una función determinante para alcanzar un buen resultado, en las vías cada persona cumple un papel fundamental para proteger la vida propia y la de los demás.

A través de mensajes inspirados en el fútbol, la estrategia busca acercar la conversación sobre seguridad vial a los ciudadanos.

Utiliza un lenguaje cotidiano y asociado a una de las mayores pasiones deportivas del país.

El objetivo es que conductores, pasajeros y demás actores viales entiendan que sus decisiones tienen consecuencias y que la prevención depende del comportamiento de todos.

La iniciativa toma fuerza en un momento en el que aumentan los desplazamientos por temporadas de descanso y actividades relacionadas con eventos deportivos.

En estos escenarios, la movilidad puede representar mayores retos debido al incremento de viajes y a la concentración de personas en distintos puntos.

Con la expresión “ponerse la 10”, la campaña invita a asumir una actitud de liderazgo y compromiso.

El mensaje busca que cada ciudadano adopte comportamientos responsables y entienda que respetar las normas de tránsito también hace parte del trabajo colectivo para evitar tragedias en las vías.

‘Ponte la 10’: campaña busca reducir siniestros viales durante vacaciones y eventos deportivos con mensajes inspirados en el fútbol https://t.co/ccNZaS9Y6f — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 17, 2026

Más allá de una referencia futbolística, la estrategia plantea que la seguridad vial debe asumirse como un esfuerzo conjunto.

La meta es que los ciudadanos cambien pequeñas acciones cotidianas y comprendan que una decisión responsable puede marcar la diferencia durante un recorrido.

La campaña utiliza la cercanía del fútbol para transmitir una invitación clara: en la vía, al igual que en una cancha, todos tienen una responsabilidad que cumplir.

El mensaje central de la estrategia apela a la corresponsabilidad: no se trata únicamente de controlar o sancionar, sino de generar conciencia sobre el papel que cumple cada persona en la prevención de siniestros viales.

La comparación con el fútbol busca acercar la conversación especialmente a públicos jóvenes y aficionados al deporte.

La campaña ‘Ponte la 10’ ya inició su implementación como estrategia de sensibilización vial, con mensajes inspirados en el fútbol para promover comportamientos responsables durante temporadas de alta movilidad y eventos deportivos.