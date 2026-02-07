Economía

Estos fueron los alimentos que más subieron y bajaron en Colombia el último mes: Dane reportó inflación de enero del 2026

Estos fueron los primeros impactos del fenómeno económico para el año.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
7 de febrero de 2026, 6:49 p. m.
El alza del salario cambió las proyecciones de la inflación del 2026 al alza. Se teme que los alimentos también se impactarán.
El alza del salario cambió las proyecciones de la inflación del 2026 al alza. Se teme que los alimentos también se impactarán. Foto: El País

La semana pasada cerró con el dato del índice de Precios al Consumidor del Dane, que mostró una perspectiva de cómo inició el año en temas inflacionarios. La entidad aseguró que, tras una evaluación de los precios y otros factores, la inflación se ubicó en el primer mes del año en 5,35 %, una de las más altas desde octubre del 2024.

Si se compara la inflación registrada con enero del 2025, se puede notar que hubo un incremento de 0,13, dado que en ese periodo de tiempo descrito la inflación fue de 5,22 %.

El tomate es uno de los productos que más ha bajado de precio.
El tomate es uno de los productos que más ha aumentado de precio. Foto: El País

Respecto a la variación mensual, de diciembre del 2025 a enero del 2026, el cambio fue de 1,18 %. En comparación con la variación entre diciembre del 2024 y enero del 2025, cuando la fluctuación fue de apenas el 0,94 %.

Una de las dudas más importantes que muchos tienen respecto al informe es cómo ha fluctuado el precio de los alimentos en este primer mes del año. Aquí le contamos la variación y cómo ha cambiado en las subclases.

Macroeconomía

Fondo Nacional del Ahorro elimina cuota inicial para comprar vivienda: ahora financiará el 100%

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: precio de la moneda para este 7 de febrero; así arranca el fin de semana

Macroeconomía

Alza de precios en enero, y vienen más meses duros que golpearán el bolsillo de los colombianos

Macroeconomía

Decretar, decretar... La dura señal que envía el gobierno con esa persistencia. “No tiene apoyo”

Macroeconomía

Ciudades donde subió y bajó el costo de vida durante enero; así rinde el salario en el país

Macroeconomía

El Alacrán, el proyecto de minería de cobre en Córdoba: genera 2.300 empleos en una región con 80% de informalidad laboral

Macroeconomía

Así arrancó la canasta familiar en 2026: el Dane reveló la inflación de enero

Opinión

Haciéndose los de la vista gorda

Macroeconomía

Asobancaria tiene un pronóstico de la inflación en 2026 más alto que el del Banco de la República

Macroeconomía

El aumento que no se siente: así vive una persona que gana el salario mínimo con la tarifa de 2026

Alza de precios en enero, y vienen más meses duros que golpearán el bolsillo de los colombianos

El reporte indica que, en la variación mensual, el tomate subió un 19,63 %, las papas un 10,39 % y las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio aumentaron un 3,36 %.

Las frutas frescas también se incrementaron un 2,39 %. Por su parte, la carne de res y sus derivados incrementaron un 2,55 %. Las comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato repuntaron un 2,38 %.

Cali: Precios de alimentos siguen altos en Cali, amas de casa perciben que el costo de la canasta familiar no baja, la inflación baja pero lento. Foto José L Guzmán. El País
Así impactó la inflación a los alimentos en enero. Foto: José Luis Guzmán. El País

En contraste, los huevos cayeron un -1,60. Fueron el único alimento que cayó en su precio durante este mes respecto a la variación mensual.

Si se tienen en cuenta las variaciones anuales, se puede determinar que los productos a base de café fueron los que más aumentaron, con un 48,25 %. A esto le sigue la carne de res y derivados, con un 11,73 %. Por su parte, las frutas frescas crecieron un 9,23 %.

Asobancaria tiene un pronóstico de la inflación en 2026 más alto que el del Banco de la República

De otro lado, las mayores bajas se concentraron en los siguientes alimentos: arroz, con una baja del -7,01 %; papas, con una reducción del -14,84%; tomate, que bajó un -10,96 %.

Una trabajadora vende verduras y frutas en un mercado en Buenos Aires, Argentina, el jueves 11 de mayo de 2023. Según un informe reciente de Seguridad Alimentaria del Banco Mundial, Argentina ha experimentado una tasa de inflación anual del 107% en los precios de los alimentos. (Foto AP/Natacha Pisarenko)
Esta fue la variación para varios de los alimentos que más consumen los colombianos. Foto: AP

Más de Macroeconomía

El alza del salario cambió las proyecciones de la inflación del 2026 al alza. Se teme que los alimentos también se impactarán.

Estos fueron los alimentos que más subieron y bajaron en Colombia el último mes: Dane reportó inflación de enero del 2026

Construcción de vivienda,construcciones, apartamentos

Fondo Nacional del Ahorro elimina cuota inicial para comprar vivienda: ahora financiará el 100%

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.

Dólar en casas de cambio: precio de la moneda para este 7 de febrero; así arranca el fin de semana

Los alimentos estuvieron entre los cuatro grupos que más impulsaron los precios al consumidor en el primer mes del año.

Alza de precios en enero, y vienen más meses duros que golpearán el bolsillo de los colombianos

Decretos por todos lados sorprenden a diario a los colombianos, ante la posición que se volvió frecuente: si el Congreso no aprueba, el Gobierno actúa por decreto.

Decretar, decretar... La dura señal que envía el gobierno con esa persistencia. “No tiene apoyo”

Bucaramanga

Ciudades donde subió y bajó el costo de vida durante enero; así rinde el salario en el país

El Alacrán es el proyecto minero de cobre más prometedor para el país.

El Alacrán, el proyecto de minería de cobre en Córdoba: genera 2.300 empleos en una región con 80% de informalidad laboral

Aunque el índice de Precios al Consumidor (IPC) final de 2024 se conocerá en los próximos días, las proyecciones para 2025 apuntan a una inflación por debajo del 4%.

Así arrancó la canasta familiar en 2026: el Dane reveló la inflación de enero

Billetes Euros

El euro cierra con alza pronunciada en la tarde del 6 de febrero de 2026

Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg

Generadoras de energía reaccionan a suspensión de impuesto que venía en decreto de emergencia económica

Noticias Destacadas