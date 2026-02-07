La semana pasada cerró con el dato del índice de Precios al Consumidor del Dane, que mostró una perspectiva de cómo inició el año en temas inflacionarios. La entidad aseguró que, tras una evaluación de los precios y otros factores, la inflación se ubicó en el primer mes del año en 5,35 %, una de las más altas desde octubre del 2024.

Si se compara la inflación registrada con enero del 2025, se puede notar que hubo un incremento de 0,13, dado que en ese periodo de tiempo descrito la inflación fue de 5,22 %.

El tomate es uno de los productos que más ha aumentado de precio. Foto: El País

Respecto a la variación mensual, de diciembre del 2025 a enero del 2026, el cambio fue de 1,18 %. En comparación con la variación entre diciembre del 2024 y enero del 2025, cuando la fluctuación fue de apenas el 0,94 %.

Una de las dudas más importantes que muchos tienen respecto al informe es cómo ha fluctuado el precio de los alimentos en este primer mes del año. Aquí le contamos la variación y cómo ha cambiado en las subclases.

El reporte indica que, en la variación mensual, el tomate subió un 19,63 %, las papas un 10,39 % y las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio aumentaron un 3,36 %.

Las frutas frescas también se incrementaron un 2,39 %. Por su parte, la carne de res y sus derivados incrementaron un 2,55 %. Las comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato repuntaron un 2,38 %.

Así impactó la inflación a los alimentos en enero. Foto: José Luis Guzmán. El País

En contraste, los huevos cayeron un -1,60. Fueron el único alimento que cayó en su precio durante este mes respecto a la variación mensual.

Si se tienen en cuenta las variaciones anuales, se puede determinar que los productos a base de café fueron los que más aumentaron, con un 48,25 %. A esto le sigue la carne de res y derivados, con un 11,73 %. Por su parte, las frutas frescas crecieron un 9,23 %.

De otro lado, las mayores bajas se concentraron en los siguientes alimentos: arroz, con una baja del -7,01 %; papas, con una reducción del -14,84%; tomate, que bajó un -10,96 %.

Esta fue la variación para varios de los alimentos que más consumen los colombianos. Foto: AP