Alza de precios en enero, y vienen más meses duros que golpearán el bolsillo de los colombianos

Dice un adagio popular: “Desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo”. Para la inflación, enero fue apenas el abrebocas de una tendencia cuesta arriba en los precios de los bienes básicos y los servicios.

No obstante a los datos registrados por el Dane, según los cuales el índice de precios al consumidor (IPC) en el primer mes del año fue de 1,18 por ciento y el anual, de 5,35 por ciento, las señales que reciben los analistas y el equipo técnico del Banco de la República indican que 2026 será un año duro.

Y es que, desde que se conoció el nuevo salario mínimo, con un incremento superior al 23 por ciento, todo empezó a encarecerse.

Al principio era solo percepción, y no se descarta que haya existido algo de especulación, pero la evidencia está ahora en la estadística divulgada por el Dane, y muestra que restaurantes y hoteles fue el gasto que más impulsó la inflación de enero, con una variación de 2,94 por ciento.

El transporte no se quedó atrás. Fue el segundo segmento que más presionó el resultado, lo que refleja las alzas aplicadas en las 16 ciudades que subieron el pasaje en el transporte público y las siete que tienen transporte masivo tipo TransMilenio, que también ya hicieron los aumentos, según mencionó Andrea Ramírez, subdirectora del Dane.

Andrea Ramírez, subdirectora del Dane, en la presentación de resultados de la inflación de enero. Foto: Leonardo Cárdenas / DANE / Cortesía

Cuando se pone el foco en la inflación anual, continúa siendo el gasto en restaurantes y hoteles el de mayor variación: 9,01 por ciento, empujado principalmente por el alza en el corrientazo, teniendo en cuenta que subieron las carnes, los lácteos y las frutas frescas, mientras la papa, el arroz y el huevo se mantienen accesibles.

La mayor contribución a ese 5,35 por ciento de inflación anual viene del lado del alojamiento, que puso 1,42 por ciento al total. Para esta época suben los cánones de arrendamiento de los contratos o los propietarios aprovechan el inicio del año para pedir los inmuebles, de manera que puedan cobrar algo más que la inflación del año anterior.

Inflación, alzas precios Foto: Adobe Stock

No es algo pasajero

La temporada de precios de apretón no será breve. Si bien los niveles adecuados de inflación para los países, según la teoría, serían de alrededor del 3 por ciento, los colombianos venían tolerando el 5,1 por ciento con el cual cerró el año pasado, demandando productos a granel y sin utilizar el crédito para adquirirlos.

Los altos niveles de empleo y mayores pagos por medidas incluidas en la reforma laboral ya venían haciendo lo suyo, pero la factura llega después. “La inflación sin alimentos ni regulados, continuó aumentando y alcanzó 5,39 % (37 puntos básicos más), y la de alimentos mostró un leve aumento en su variación anual, ubicándose en 5,11 %, como resultado de fuerzas contrapuestas al interior de la canasta. Mientras que la inflación anual de los perecederos y las carnes se incrementó, la de los alimentos procesados disminuyó”, dice un análisis del BBVA.

Pronóstico al alza

De cumplirse los pronósticos del Banco de la República, la situación podría ser más apretada, principalmente para los hogares, que seguramente llegarán a tener dificultades para adquirir todos los productos básicos.

Para el Emisor, la inflación cerrará el año en 6,3 por ciento y solo volvería a acercarse a la meta del 3 por ciento en 2027, al ubicarse en niveles de 3,7 por ciento. Por ahora, las nubes grises ya se ven venir.

Junta Directiva Banco de la República Foto: Banco de la República

Si bien el Gobierno empezó a bajar el precio de la gasolina, por lo que cada galón costará 500 pesos menos, justamente tratando de hacerles el quite a las presiones inflacionarias que se vislumbran, hay muchas otras circunstancias que impulsarán los precios, como el posible efecto de una temporada invernal que nadie esperaba y que ha afectado cultivos.

Tampoco hay que perder de vista que el país entra en la recta final de las elecciones, lo que genera incertidumbre y puede afectar aún más el interés por la inversión, que es la que impulsa la productividad y el empleo.Con esas luces al frente, el Banco de la República subió las tasas de interés en 100 puntos básicos, llevándolas a 10,25 por ciento. Con el reciente anuncio del gerente del Emisor, Leonardo Villar, de que el ajuste aplicado no es suficiente para enfriar la economía y controlar la demanda interna, lo que ayudará a contener la inflación, podrían venir nuevas alzas. Más aún si la expectativa es que, a medida que pasen los meses, el efecto de un incremento en el salario mínimo generando presión inflacionaria sea más nítido.

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro sigue en la posición de que, para estimular la economía, lo que se requiere es lo contrario a lo que está haciendo el Banco de la República: “Si se quisiera disparar la economía colombiana, el Banco de la República pondría una tasa de interés de 7,1 por ciento y la deuda sería sostenible de pagar, y disminuiría”. El tiempo dirá quién tiene la razón.