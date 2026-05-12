Gustavo Petro reconoció que ordenó bombardear anillo de seguridad de cabecillas del ELN: habló del Gobierno de Venezuela

La mesa de diálogos de paz entre el actual Gobierno y la guerrilla del ELN está suspendida por decisión del Ejecutivo, luego de que ese grupo al margen de la ley realizara varios atentados terroristas en diferentes regiones del país.

Gustavo Petro reaccionó al fuerte comunicado del Consejo de Estado por agudos mensajes que publicó: “Respeten”

El 11 de mayo, de hecho, autoridades verificaban la contundencia de un nuevo bombardeo contra el ELN en el Catatumbo.

Y este martes 12 de mayo, el presidente de la República, Gustavo Petro, reconoció este martes 12 de mayo que ordenó un bombardeo en contra del anillo de seguridad de los cabecillas del ELN.

La ofensiva se da luego de que incluso se conociera por la Agencia France Press sobre las negociaciones en secreto entre el Gobierno de Colombia y el ELN antes de que el presidente Petro se reuniera con Donald Trump.

De manera particular, mencionó al Gobierno de Venezuela para señalar que se presentó una “voluntad acordada”:

“Di la orden de bombardeo al campamento del ELN dentro de la voluntad acordada con el Gobierno bolivariano de Venezuela.

“Las organizaciones que mantengan su decisión de controlar total o parcialmente economías ilícitas y rechacen los acuerdos para iniciar su desmonte no están en ningún acuerdo de paz.

“No es cierto que el Gobierno no cumplió acuerdos parciales, el ELN destruyó la confianza de la nación en su voluntad de paz cuando desató la muerte sistemática de centenares de campesinos desarmados del Catatumbo; la fiscal general de la nación no tiene razón en legitimar ese delito de lesa humanidad diciendo que otro grupo comenzó con el asesinato de una familia cercana al ELN. Nada justifica crímenes contra la humanidad”.

Sobre ese operativo del que hizo mención, las Fuerzas Militares publicaron un comunicado de prensa revelando más detalles:

“En el desarrollo de una operación de Interdicción Aérea - Asalto Directo, las Fuerzas Militares a través del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con apoyo de la Fiscalía - CTI, lograron afectar de manera contundente una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra del Grupo Armado Organizado ELN, liderada por alias Sucre, segundo cabecilla de esta comisión, en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander.

“De acuerdo con información de inteligencia militar, esta operación habría dejado presuntamente siete muertos en desarrollo de operaciones militares, cuyos cuerpos habrían sido extraídos por integrantes de esta organización terrorista en medio de confrontaciones armadas e intentos de ataques con drones contra las tropas que avanzaban hacia el área del objetivo.

“Esta comisión tenía un alto valor estratégico para el ELN, debido a que sostenía confrontaciones directas con integrantes del GAO-r Estructura 33 y, además, era la encargada de brindar seguridad a miembros del Comando Central (Coce) y de la Dirección Nacional (Dinal) del ELN cuando estos cruzaban desde territorio venezolano hacia Colombia para direccionar actividades criminales y terroristas.

“Con esta ofensiva, las Fuerzas Militares lograron desarticular un núcleo de seguridad que buscaba impedir el avance de las tropas hacia el norte, sobre las riberas del río Catatumbo, buscando generar corredores criminales y rutas de movilidad ilegal en esta zona del país.

Frente a la operación se manifestó que en “la maniobra militar fueron ubicadas dos áreas campamentarias con sistemas de fortificaciones, así como material explosivo empleado para la adecuación de artefactos lanzados mediante drones, además de elementos utilizados para la fabricación e instalación de minas antipersonal”.

“Las operaciones militares continúan de manera sostenida en la región del Catatumbo y en todo el territorio nacional con el objetivo de proteger a la población civil, neutralizar las capacidades terroristas de los grupos armados organizados y afectar sus estructuras criminales”, concluyó el comunicado.

Exmagistrados y exfuncionarios piden al procurador Gregorio Eljach frenar “descalificaciones” del presidente Petro

El comandante general de las Fuerzas Militares reforzó el comunicado hablando del operativo en su cuenta oficial en X.