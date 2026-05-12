Las Fuerzas Militares revelaron imágenes del más reciente bombardeo que lanzaron contra la guerrilla del ELN en el Catatumbo, Norte de Santander.

La acción militar, dijo la autoridad, habría ocasionado la muerte de al menos siete subversivos que se encontraban en un campamento guerrillero sobre el río Catatumbo, en Norte de Santander.

Sobre la acción de bombardeo, revelaron las Fuerzas Militares que “de acuerdo con información de inteligencia militar, esta operación habría dejado presuntamente siete muertos en desarrollo de operaciones militares, cuyos cuerpos habrían sido extraídos por integrantes de esta organización terrorista en medio de confrontaciones armadas e intentos de ataques con drones contra las tropas que avanzaban hacia el área del objetivo”.

Así mismo, indicó la Fuerza Militar que “esta comisión tenía un alto valor estratégico para el ELN, debido a que sostenía confrontaciones directas con integrantes del GAO-r Estructura 33 y, además, era la encargada de brindar seguridad a miembros del Comando Central (Coce) y de la Dirección Nacional (Dinal) del ELN cuando estos cruzaban desde territorio venezolano hacia Colombia para direccionar actividades criminales y terroristas”.

Fuerzas militares confirmaron que el ELN se sigue moviendo entre Venezuela y Colombia. Foto: Guillermo Torres / Semana

Frente a la comisión afectada del ELN, las Fuerzas Militares indicaron que las tropas “lograron afectar de manera contundente una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra del Grupo Armado Organizado ELN, liderada por alias Sucre, segundo cabecilla de esta comisión, en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander”.

Es de anotar que, según las Fuerzas Militares, en dicha región del país se encuentran delinquiendo las disidencias de alias Calarcá, con el frente 33 y la guerrilla del ELN con hombres del ala de alias Pablito, quien es en la actualidad el guerrillero más sanguinario que tiene la mencionada organización ilegal.

Las disidencias de Calarcá sostienen una guerra con el ELN en Catatumbo, Norte de Santander. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Sobre alias Pablito, SEMANA reveló cómo la guerrilla lo encomendó para que realice trabajo de guerra contra la Fuerza Pública y la población civil en varias regiones del país.