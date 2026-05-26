“Voy a ser el primero”: Westcol reveló que habría sido invitado a “inaugurar” el metro de Bogotá

El creador de contenido Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol, reveló en una reciente transmisión en vivo que recibió una invitación oficial para conocer los avances de la Línea 1 del Metro de Bogotá. El anuncio del streamer antioqueño coincide con una fase técnica clave del proyecto de infraestructura, que recientemente inició sus pruebas de rodaje con un tren energizado sobre el viaducto de la capital.

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Durante su emisión, el creador de contenido expresó su sorpresa al enterarse, por medio de las preguntas de sus seguidores, del estado actual de la obra, la cual acumula un 77,53 % de avance global según la Alcaldía Mayor de Bogotá. Villa Álvarez manifestó su interés por trasladarse desde Medellín a la capital del país con el fin de registrar los avances del sistema de transporte masivo.

“Voy a ir a Bogotá pronto. Imagínense que me invitaron a Bogotá a inaugurar el nuevo metro”, afirmó el streamer. Aunque empleó la palabra “inaugurar”, aclaró que su objetivo es documentar el estado de las obras para sus plataformas. “Tengo muchas ganas de montarme en ese metro, la verdad (...) ir a ver cómo está quedando esa vuelta”, añadió.

En su habitual tono informal, el creador de contenido hizo alusión a las tradicionales bromas sobre la ausencia histórica de este sistema en la capital, señalando que la consolidación del proyecto cambiará la narrativa en redes sociales y no habrán memes.

Las declaraciones del creador de contenido se producen en un momento de avances visibles en el megaproyecto. De acuerdo con los reportes oficiales, el 25 de mayo de 2026 comenzó la prueba de rodaje con energía de uno de los trenes sobre el viaducto.

El alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, explicó que el convoy realizó los movimientos de manera autónoma, superando la fase previa en la que requería el soporte de un vehículo externo. “Ya hoy se energizó y se está moviendo sin necesidad de un carro que lo esté remolcando”, detalló el mandatario.

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El sistema operará bajo un nivel de automatización GOA4, lo que significa que en su fase de operación regular los trenes no requerirán conductor físico. Adicionalmente, se conoció que los trenes implementan un sistema de frenado regenerativo capaz de recuperar hasta un 30 % de la energía utilizada para reinyectarla a la red y facilitar el arranque de los siguientes convoyes.

Además de sus declaraciones sobre el metro, Westcol confirmó que mantiene una agenda activa de transmisiones orientadas a la discusión pública con miras a la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 31 de mayo. El streamer informó que sostendrá encuentros con dos candidatos presidenciales independientes, tras la cancelación de un tercer aspirante, enfatizando que busca mantener una postura neutral que permita a su audiencia conocer las propuestas sin sugerir favoritismos ideológicos.