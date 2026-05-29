Horas después de que la periodista Jineth Bedoya Lima anunciara una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Gabriel Meluk por presunto acoso sexual laboral, la Casa Editorial El Tiempo (CEET) emitió un comunicado oficial en el que expresó su respaldo a las presuntas víctimas, apoyó la decisión de la reconocida periodista y confirmó la activación de sus protocolos internos.

Jineth Bedoya, directora de ‘No es hora de callar’, denunció al periodista Gabriel Meluk por acoso sexual laboral

El pronunciamiento se conoció este viernes, 29 de mayo, luego de que Bedoya, directora de la campaña ‘No es Hora de Callar’ y editora de Género de la compañía, informara públicamente que presentó una denuncia penal contra el exeditor de Deportes del medio tras conocer una serie de señalamientos relacionados con presuntos hechos de acoso sexual laboral.

En su comunicado, la casa editorial aseguró que respalda todas las acciones orientadas a la protección de las víctimas y a la investigación de este tipo de conductas dentro de los espacios de trabajo.

“Apoyamos las acciones tendientes a la protección de las víctimas y a abordar de manera seria, diligente y responsable la problemática del acoso sexual en el ámbito laboral, así como a promover entornos de trabajo respetuosos, seguros y libres de cualquier forma de acoso y discriminación”, señaló la compañía.

La empresa también hizo un llamado para que cualquier persona que haya sido víctima o tenga conocimiento de situaciones similares acuda a los canales institucionales y estatales correspondientes.

“Insistimos en la importancia de que cualquier persona que conozca o haya sido víctima de una situación de esta naturaleza, acuda a los canales que la compañía y/o el Estado tienen disponibles, porque la denuncia constituye el punto de partida esencial para activar las verificaciones correspondientes y avanzar hacia resultados concretos”, indicó.

Uno de los apartes más destacados del comunicado fue el respaldo explícito que CEET dio a Jineth Bedoya, quien decidió poner los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales.

El caso ha generado una fuerte reacción dentro del sector periodístico colombiano debido al perfil profesional de los involucrados. Foto: SEMANA

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“Destacamos la decisión de Jineth Bedoya Lima de asumir esta denuncia a partir de la información que ella manifestó conocer, y le brindaremos toda la colaboración y apoyo que requiera en el marco de la ley y el debido proceso”, afirmó la organización.

Asimismo, la compañía informó que permanecerá atenta a las actuaciones que adelante la Fiscalía General de la Nación y aseguró que colaborará con las autoridades para facilitar el desarrollo de las investigaciones.

En otro de los puntos del documento, la empresa confirmó que ya activó sus protocolos de prevención y atención frente a presuntas conductas de acoso sexual laboral derivadas de la denuncia presentada.

“CEET cuenta con protocolos de prevención y atención ante presuntas conductas de acoso sexual laboral que están siendo activados ante la denuncia presentada”, explicó.

Finalmente, la organización señaló que toda la información relacionada con este caso y con cualquier otra denuncia que pueda surgir será manejada bajo estricta confidencialidad para proteger a las personas involucradas y garantizar la objetividad del proceso.

El pronunciamiento se produce en medio de la controversia generada por la denuncia de Bedoya contra Meluk, uno de los periodistas deportivos más reconocidos del país.

Por ahora, Meluk no se ha pronunciado públicamente, aunque SEMANA intentó contactarlo sin respuesta sobre la denuncia ni sobre el comunicado emitido por Casa Editorial El Tiempo.