Barranquilla
Hallan dos cuerpos más sin vida en Barranquilla tras ingerir licor adulterado: asciende a 9 la cifra de fallecidos
SEMANA conoció que las autoridades adelantan la inspección de los cuerpos sin vida en San Roque y Rebolo.
En la mañana de este miércoles, 24 de septiembre, SEMANA logró confirmar, mediante fuentes judiciales, que fueron hallados dos cuerpos más sin vida de personas que habrían ingerido licor adulterado en los barrios San Roque y Rebolo, suoriente de Barranquilla.
En total, son 15 las personas que terminaron con quebrantos de salud: 9 fallecieron, cuatro permanecen en la unidad de cuidados intensivos y dos más en observación del equipo médico especializado.
Noticia en desarrollo...