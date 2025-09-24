Suscribirse

Barranquilla

Hallan dos cuerpos más sin vida en Barranquilla tras ingerir licor adulterado: asciende a 9 la cifra de fallecidos

SEMANA conoció que las autoridades adelantan la inspección de los cuerpos sin vida en San Roque y Rebolo.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

24 de septiembre de 2025, 4:22 p. m.
Tragedia en Barranquilla: siete muertos por intoxicación con licor adulterado en El Boliche.
Tragedia en Barranquilla: 9 muertos por intoxicación con licor adulterado en El Boliche | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Alcaldía de Barranquila) y (Policía Metropolitana de Bogotá)

En la mañana de este miércoles, 24 de septiembre, SEMANA logró confirmar, mediante fuentes judiciales, que fueron hallados dos cuerpos más sin vida de personas que habrían ingerido licor adulterado en los barrios San Roque y Rebolo, suoriente de Barranquilla.

En total, son 15 las personas que terminaron con quebrantos de salud: 9 fallecieron, cuatro permanecen en la unidad de cuidados intensivos y dos más en observación del equipo médico especializado.

Noticia en desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump llenó de elogios a un presidente latinoamericano en la ONU, tras discusiones por aranceles, y las redes sociales estallaron

2. Llegan los hoteles cápsula a Manhattan: así funciona el hospedaje económico que revoluciona Nueva York

3. ‘La Tremenda’ destapó verdad de cómo se enteró de que su esposo le ponía cachos: “Le doy cinco millones”

4. “No permitamos que esto se convierta como el Catatumbo”, la dura advertencia de Julio César Triana, de Cambio Radical, sobre la situación en La Plata, Huila

5. Vicky Dávila anuncia que alcanzó el medio millón de firmas para su aspiración presidencial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BarranquillaAtlánticoLicor adulterado

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.