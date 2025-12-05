Confidenciales
CNE ratifica candidatura de Cristian Portilla a la Alcaldía de Bucaramanga
El Consejo Nacional Electoral emitió un concepto sobre la aspiración de Portilla.
Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber
Cristian Portilla sí puede participar en las elecciones atípicas de la Alcaldía de Bucaramanga. Así lo informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El alto tribunal rechazó la solicitud de revocatoria presentada en contra de la inscripción del candidato.
“Luego del análisis técnico del expediente, el CNE concluyó que no existe causal legal que limite o restrinja la participación del candidato en las elecciones atípicas programadas para el próximo 14 de diciembre”, informó la campaña de Portilla.
La oposición ha criticado su vinculación con la anterior administración y la eventual inhabilidad en la que estaría incurriendo, pero estos argumentos han sido rechazados.