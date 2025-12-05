CNE ratifica candidatura de Cristian Portilla a la Alcaldía de Bucaramanga

Cristian Portilla sí puede participar en las elecciones atípicas de la Alcaldía de Bucaramanga. Así lo informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El alto tribunal rechazó la solicitud de revocatoria presentada en contra de la inscripción del candidato.

“Luego del análisis técnico del expediente, el CNE concluyó que no existe causal legal que limite o restrinja la participación del candidato en las elecciones atípicas programadas para el próximo 14 de diciembre”, informó la campaña de Portilla.