Bucaramanga elegirá a un nuevo mandatario local este 14 de diciembre, luego de que el Consejo de Estado dejara en firme la anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán. Hay ocho candidatos, y uno de ellos es Cristian Portilla, que tiene la bendición de Beltrán.

En conversación con SEMANA, Portilla habló de sus propuestas, mencionó las versiones que dan cuenta de una posible inhabilidad para ejercer el cargo y presentó las tres propuestas claves con las que espera el respaldo de la ciudadanía.

SEMANA: ¿Cómo termina siendo candidato a la Alcaldía de Bucaramanga?

Cristian Portilla: Yo fui asesor del alcalde Jaime Andrés Beltrán en el año y medio de gobierno. Ante la nulidad electoral, me he postulado como candidato con el fin de avanzar con los proyectos que Jaime Andrés Beltrán comenzó. Esta candidatura está avalada, principalmente, por el Partido la U, con un coaval del Centro Democrático y Cambio Radical.

SEMANA: ¿Cuáles son sus principales propuestas?

C. P.: Nosotros establecemos que Bucaramanga tiene que girar, en un mayor porcentaje, al fortalecimiento de una Bucaramanga segundo. Segundo, una Bucaramanga competitiva. Tercero, una Bucaramanga sostenible.

El marco de seguridad, es el fortalecimiento institucional que tiene que tener la fuerza pública por parte de la administración municipal, con un trabajo articulado importante entre las diferentes dependencias y la comunidad, y también apoyado por la tecnología.

Cristian Portilla, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga. | Foto: Suministrado a Semana.

En el marco del segundo eje, que es Bucaramanga competitiva, hemos establecido, en el marco de las grandes obras, el adelantamiento de la troncal norte – sur. Este proyecto ya se adelantó con estudios y diseños en el primer año y medio del gobierno, al igual que el tema de las cámaras de seguridad.

SEMANA: ¿Por qué algunos sectores mencionan que usted está inhabilitado para ejercer el cargo?

C. P.: Han establecido una cantidad de desinformaciones a lo largo de nuestra candidatura, manifestando que por el hecho de haber sido empleado público en el último año y medio de gobierno, estoy inhabilitado. El cargo de Cristian Portilla fue un cargo de asesor.

SEMANA: ¿Cuáles funciones desempeñó?

C. P.: El cargo de asesor, en las funciones que realicé, nunca ejercía actividades de autoridad. Nunca tomé decisiones administrativas, no dirigí personal, no fui ordenador del gasto y tampoco tomé decisiones de carácter obligatorio. Mi labor era de asesor. También aducen que por haber sido supervisor de dos contratos también estoy inhabilitado, tampoco. Finalmente, indican que porque hice parte en una comisión de personal, que es un órgano colegiado, que no toma decisiones y, simplemente, emite conceptos, pues se dice que bajo estos tres causales estaría Cristian Portilla inhabilitado.

SEMANA: ¿Y cuál es su posición?

C. P.: Mi posición es que no estoy inhabilitado. Cristian Portilla está totalmente habilitado por disposición legal.

SEMANA: ¿Por qué hay tanta violencia política en la campaña electoral de Bucaramanga, de lado y lado?