Escándalo en Bucaramanga: reeligieron al gerente del Acueducto a espaldas del alcalde encargado

Aunque la Alcaldía de Bucaramanga es la accionista mayoritaria del Acueducto Metropolitano (78 %) y Javier Augusto Sarmiento Solarte actúa como mandatario encargado, luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Jaime Andrés Beltrán por doble militancia, la junta directiva de la compañía ratificó al gerente general sin hacerle la respectiva consulta.

SEMANA conoció que el 11 de noviembre se adelantó una sesión extraordinaria de la junta donde se concretó la reelección de Juan Carlos Suárez Muñoz como gerente. La novedad es que, pese al cargo que representa Sarmiento Solarte, fue excluido de la determinación.

En una carta que el alcalde encargado remitió este 4 de diciembre a los integrantes de la junta, manifestó su preocupación: “Esta decisión, de altísima relevancia estratégica para la ciudad y para el patrimonio público, se adoptó sin que este despacho hubiera tenido conocimiento previo ni hubiese sido informado en ningún momento sobre el inicio del procedimiento, sus etapas, los criterios aplicados, la lista de candidatos considerados o las evaluaciones realizadas”.

En la misiva, él contó que los delegados de la administración en la junta directiva, Sergio Andrés Galíndez y Gustavo Andrés Avellaneda, no pusieron en conocimiento del mandatario la apertura, desarrollo o decisión final del proceso de selección, “desconociendo las obligaciones de información, transparencia y control que se derivan del marco estatutario y de gobierno corporativo reseñado, y en especial respeto por la moralidad pública”.

El alcalde no ocultó su molestia por lo sucedido: “Debo manifestar de manera expresa que me siento asaltado en mi buena fe, como alcalde y como representante del principal accionista de la empresa, al constatar que una decisión tan sensible y de tal trascendencia para los intereses de la ciudad se adoptó a espaldas de este despacho, vulnerando principios esenciales del buen gobierno corporativo y sin la mínima información por parte de quienes están llamados a representar los intereses del municipio en la junta directiva”, se lee en la carta.

Javier Sarmiento, alcalde encargado de Bucaramanga. | Foto: suministrada a semana api

A él no solo le causa ruido la elección, también una información que advierte que, supuestamente, el Acueducto Metropolitano habría adelantado un programa de cambio masivo de medidores en la ciudad sin contar, presuntamente, con la autorización previa, expresa e informada de los usuarios. Para el funcionario, de confirmarse esta información, se estaría frente a una afectación a los derechos de los clientes del servicio público domiciliario.

“Estos hechos, sumados a la opacidad observada en el proceso de designación-reelección del gerente general, podrían configurar, prima facie, incumplimientos de deberes legales y estatutarios por parte de algunos miembros de la junta directiva que ostentan la calidad de funcionarios públicos”, agregó Javier Augusto Sarmiento Solarte en la carta.