Este jueves 9 de abril, múltiples sectores sociales del país participarán en una jornada de Paro Nacional. Se prevén plantones en plazas principales y movilizaciones en corredores viales estratégicos de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Quindío, Antioquia y Atlántico.

Una de los puntos más afectados, hasta el momento, es el aeropuerto El Dorado. Hay 1.200 conductores de Taxi Imperial, que aseguran que existe una competencia desleal con los carros blancos que también operan en el aeropuerto.

8:50 a. m.: “Paro indefinido”, señalan los manifestantes en Lebrija, Santander

Los reportes del Puesto de Mando Unificado (PMU) indican que, hasta el momento, se mantienen los cierres en la vía al aeropuerto de la región y los manifestantes señalan que esta protesta seguirá hasta que los ciudadanos tengan solución. Los ojos se mantienen sobre el PMU en el que se adelantan diálogos entre los representantes, según la Personería.

8:45 a. m.: Vías bogotanas en completa normalidad

Fuentes de la Alcaldía de Bogotá le confirmaron a SEMANA que, pese a las advertencias de los diferentes gremios, a esta hora la movilidad en Bogotá se desarrolla en completa normalidad. La Secretaría de Movilidad se mantiene al tanto por los posibles cierres, mientras que el único corredor con afectaciones es el de La Calera.

8:00 a. m.: Bloqueos en La Calera

Hay manifestaciones en la vía Bogotá-La Calera, en el kilómetro 7. Se genera afectación vial en ambos sentidos. Las autoridades recomiendan tomar la vía por El Codito.

7:45 a. m.: Bloquean vía nacional hacia el aeropuerto Palonegro, en Lebrija, Santander

La manifestación se registra por el alza en el impuesto predial. El secretario del Interior, MG (R) Óscar Hernández Durán, dio a conocer que desde la Gobernación de Santander tiene un Puesto de Mando Unificado en el que se encuentran al frente de esta situación.

Bloquean vía nacional hacia el aeropuerto Palonegro, en Lebrija, Santander

“Activamos desde las 3 de la mañana el puesto de mando unificado haciendo el acompañamiento a la protesta, generando las garantías de acuerdo a la mesa de coordinaciones; se iban a hacer unas concentraciones, pero que no iba a haber bloqueo en las rutas de las vías del departamento”, detalló el funcionario.

7:30 a. m.: “No hay inconvenientes”

En dialogo con SEMANA, el coronel Augusto Gil aseguró que por ahora no existen mayores dificultades para el acceso de los viajeros al aeropuerto. Un vocero de El Dorado también le confirmó a este medio que el “aeropuerto está operando con normalidad, y las autoridades tienen monitoreada y controlada la situación”.

7:00 a. m.: Este es el reporte de la Secretaría de Movilidad

La entidad hizo un reporte desde el centro de gestión del tránsito. Por ahora, hay choques y problemas en algunos semáforos, pero ninguna manifestación que afecte de manera grave el flujo vehicular.

Reporte de Movilidad | #GestiónDelTráfico



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6:30 a. m.: El aeropuerto amanece con bloqueos

En el aeropuerto El Dorado en Bogotá hay presencia de la UNDMO. Se presentan bloqueos en la entrada del lugar. Solo se permite la entrada de trabajadores y viajeros.

6:00 a. m.: “Estará bloqueada toda la ciudad”

Hugo Ospina, el líder del gremio de taxistas, reveló en diálogo con SEMANA el malestar que origina las protestas. “Al parecer, Taxi Imperial tenía el contrato y se lo cedió a American Visa y les cambiaron el juego a los taxistas. Pero es a la brava, o sea, no es concertado; el que quiera, bien; si no, se jodió. Ellos van a poner tarifas y de todo lo que cobren los taxistas tienen que darles el 15 % de lo que produzcan”, enfatizó.

“Mañana estará bloqueada toda la ciudad”: Hugo Ospina, líder del gremio de taxistas en Bogotá

“Se van a reunir varios gremios a favor del aeropuerto y mañana estará bloqueada toda la ciudad. Señor alcalde, se puede estar complicando lo del aeropuerto; se está planteando un paro fuerte para mañana en la madrugada”, le había dicho Ospina al alcalde este miércoles.