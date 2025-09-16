Universidades en Bogotá hoy | ¿Cómo funcionarán este 16 de septiembre tras manifestaciones de conductores?

La jornada de movilizaciones convocada por el gremio de los motociclistas y otros sectores de conductores alteró las rutinas de la ciudad. Entre los más afectados están los estudiantes de los colegios y los jóvenes de las universidades, quienes han tenido que adaptar horarios y rutinas para poder continuar con la realización de sus actividades diarias. La mayoría de universidades y colegios no cancelaron clases.

Escenas como estas se podrían repetir hoy por las protestas anunciadas, las cuales colapsarían la movilidad en la ciudad. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: @BogotaTransito

Los primeros en salir a confirmar la continuidad de las actividades fueron los directivos de la Secretaría de Educación. La jefe de esa cartera, Isabel Segovia, informó que “habrá normalidad académica en los colegios oficiales de Bogotá; sin embargo, estaremos en constante monitoreo ante las posibles afectaciones que se puedan presentar e informaremos por nuestros canales cualquier cambio que se presente durante el desarrollo de la jornada”.

En cuanto a los colegios privados, en su mayoría habrá normalidad; no obstante, se recomienda verificar directamente con cada institución. “Invitamos a la ciudadanía a estar atenta a los canales oficiales de la Secretaría de Educación”, señaló Segovia.

Universidad de los Andes. | Foto: Jorge Serrato-semana

Por su lado, las universidades también emitieron comunicados confirmando la continuidad o modificación de sus horarios para poder realizar las actividades habituales.

La Universidad de los Andes, informó que, dados los anuncios por parte de sectores convocantes del paro en Bogotá, el martes 16 de septiembre, “informamos que la universidad mantendrá las actividades académicas y administrativas de manera presencial”.

En contraste, la Universidad Militar Nueva Granada decidió suspender todas sus actividades. “Debido a la convocatoria de paro que podría afectar la movilidad de Bogotá y municipios aledaños, las actividades académicas y administrativas presenciales quedarán suspendidas en todas las sedes de la UMNG el martes 16 de septiembre”.

La Universidad Militar Nueva Granada ha fortalecido sus lazos con universidades extranjeras en España y Estados Unidos. | Foto: Cortesía UMNG

En ese mismo sentido, la Universidad Sergio Arboleda informó que el martes 16 de septiembre todas sus sedes permanecerán cerradas, como medida preventiva y de organización institucional.

La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, anunció ajustes en sus dinámicas académicas. Cada facultad definirá si las clases se realizarán de forma presencial, telepresencial o remota, mientras que las bibliotecas prestarán servicio únicamente hasta las 2:00 p. m. En cuanto a los comedores universitarios, estos solo funcionarán en horario de almuerzo.

Universidad Nacional de Colombia sede principal Bogotá Revista Semana | Foto: Daniel Reina Semana

En el caso de la Universidad de La Sabana, las directivas comunicaron que tanto el campus principal como la sede de la calle 80 seguirán operando normalmente, aunque con cierta flexibilidad. Serán las propias facultades las que definan si conservan la presencialidad total o si adoptan esquemas de trabajo remoto, dependiendo de las condiciones de movilidad de la jornada.