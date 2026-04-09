La mañana de este jueves 9 de abril ha estado enmarcada por las anunciadas protestas del gremio de taxistas en el aeropuerto El Dorado, que no se realizan en contra de las autoridades estatales, sino de la empresa Taxi Imperial.

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Durante la jornada de manifestaciones habría llegado el gerente operativo de la empresa, Julio Jiménez, con el fin de buscarle una solución a las protestas; sin embargo, los protestantes rechazaron la presencia de Jiménez y lo sacaron en medio de insultos y abucheos.

Al mediodía, la empresa en cuestión, Taxi Imperial, anunció mediante un comunicado de prensa la salida de Julio Jiménez de su cargo, por lo que designaron interinamente a Jhon Jairo Caro.

Este es el comunicado en el que anuncia la renuncia. Foto: Taxi Imperial

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