En video: A gritos, taxistas manifestaron su descontento y ‘sacaron corriendo’ a importante empresario

Desde el miércoles 8 de abril se presentaron diversas manifestaciones en la capital del país, sobre todo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Con el fin de buscar una solución a las protestas y calmar la situación, en horas de la mañana se acercó al aeropuerto el gerente operativo de la empresa Taxis Libres, Julio Jiménez, pero su presencia fue totalmente rechazada y, al recibir varios gritos, sin poder intervenir, tomó la decisión de retirarse minutos después.

Ante la situación, el empresario tomó la decisión de presentar una renuncia formal con el objetivo de que los manifestantes suspendieran el plantón.

A partir de lo sucedido, la compañía publicó un comunicado en el que aseguran que, posterior a múltiples solicitudes por parte de conductores y propietarios de la compañía, se suspendió el proyecto del recaudo prepago.

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Iniciarán el retiro de personal e impulsadores del servicio de transporte público especial e individual. Así mismo, invitaron a las autoridades competentes a realizar un control riguroso para evitar informalidades a la hora de prestar el servicio de transporte público.

Además, la entidad decidió abrir una mesa de diálogo con los taxistas para que puedan establecer una solución y además buscar la optimización de este servicio.

Con respecto a Jiménez y posterior al intenso momento en diálogo con Noticias Caracol, aseguró que fue imposible el diálogo con los conductores y que Jhon Jairo Caro asumiría su cargo como nuevo gerente operativo.

“Vienen cosas buenas, tenemos unas estrategias en las que hay que recuperar la confianza de la gente para que nos vuelvan a llamar. Quiero seguir siendo empresario y aquí no se pudo lograr. Pero ellos tienen unas peticiones, vamos totalmente a dárselas y esto tiene que continuar”, mencionó Jiménez en diálogo con ese medio.

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Taxistas levantan paro en El Dorado

En horas de la tarde, Diana Marcela Suárez, vocera del gremio, dio a conocer que, después de llegar a varios acuerdos en una mesa de negociación con Taxi Imperial, suspendieron la manifestación.

Según Suárez, algunos de los puntos que trataron fueron:

Una retractación oficial por parte de Julio Jiménez por algunas acusaciones con los conductores. Desocupar el parqueadero de taxis amarillos con las camionetas vans. Allí solo podrán estar vans y 4 carros de servicio especial. Sacar los impulsadores de Taxis Imperial de servicio especial. Poner operarios dentro del aeropuerto que promuevan sus servicios. Congelación de los nuevos modelos de carros hasta que no haya otra mesa de negociación con Opaín, concesionario encargado de la administración, operación, modernización y mantenimiento del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, Colombia.

Otra versión conocida por SEMANA y en diálogo con el líder de taxistas, con Hugo Ospina, indica que estas manifestaciones también se dieron a partir de cambios no consensuados en las tarifas que manejan y que además les impondrán ceder a American Visa el 15% de todo lo que produzcan.

“Al parecer, Taxi Imperial tenía el contrato y se lo cedió a American Visa y les cambiaron el juego a los taxistas. Pero es a la brava, o sea, no es concertado; el que quiera, bien; si no, se jodió. Ellos van a poner tarifas y de todo lo que cobren los taxistas tienen que darles el 15 % de lo que produzcan”, enfatizó.