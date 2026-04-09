Alcaldía de Bogotá recuperó más de 600 metros cuadrados de espacio público en localidad Los Mártires

La Alcaldía de Bogotá, por medio de la Alcaldía Local de Los Mártires encabezó una jornada integral entre entidades del distrito, comunidades y vecinos de la localidad, además de la Policía Metropolitana de Bogotá, con el objetivo de realizar un operativo de recuperación, control de espacio público y reforzar la seguridad en los sectores de Estanzuela y Voto Nacional.

Cientos de familias en la Comuna 7 de Medellín recuperaron casi 3.000 m² de espacio público en tres parques

Dentro del desarrollo del operativo, se realizó la recuperación de 600 metros cuadrados de espacio público en las zonas afectadas, a esto se le añadió el hidrolavado y limpieza del Obelisco del Voto Nacional.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) retiró un total de siete metros cúbicos de residuos solidos, los cuales, de acuerdo con la información otorgada por la Alcaldía, eran causantes de afectar el bienestar sanitario y el higiene en la zona. Con este resultado, se pudo ofrecer un espacio más limpio y saludable para los habitantes de las zonas.

Adicionalmente, la Alcaldía Local de Los Mártires realizó cinco acciones de Inspección, Vigilancia y control durante la jornada, derivando en el cierre de dos establecimientos los cuales no se ajustaban a las normas vigentes de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia.

La Secretaría de Movilidad, por su parte, realizó una sensibilización de 16 personas para que cumplan con las normas de tránsito en la capital.

Mientras se realizaban las labores durante esta jornada, funcionarios de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) mantuvieron un espacio de dialogo con habitantes de calle de la zona, dejando como resultado que 11 personas aceptaran la opción de iniciar rutas de atención institucional. De manera simultanea, un total de cinco carretas fueron retiradas del sector.

Finalmente, en el operativo destacó el apoyo y participación activa por varios miembros de los ciudadanos y vendedores informales que se encuentran en las zonas, donde 60 personas acompañaron durante el encuentro para poder ofrecer un mejor espacio público en la localidad, así como al embellecimiento de los parques que se encuentran en estos espacios.