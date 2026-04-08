En videos que circulan en redes sociales se evidenció este miércoles 8 de abril el enfrentamiento entre la Policía antidisturbios y taxistas, quienes protagonizaron manifestaciones a lo largo del día.

En las imágenes se ven conos volando y múltiples disparos de gases lacrimógenos por parte de la fuerza pública hacia los conductores que trabajan en el terminal aéreo.

El caos generado no ha permitido la circulación de pasajeros como en un día de normal, por lo que la restricción está en el ingreso solo para pasajeros con vuelos programados y personal identificado del aeropuerto.

Sobre las 9:00 de la noche volvieron a circular imágenes de cómo la policía y los taxistas se enfrentaron de nuevo, evidenciando la crisis de movilidad que se presenta en El Dorado que permanece bloqueado.

#Atención Nuevamente se registran enfrentamientos entre el UNDMO y algunos conductores de taxi en el primer piso del aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Por ahora, se mantiene la restricción de ingreso solo para pasajeros con vuelos programados y personal identificado de la terminal… pic.twitter.com/FO5xzj9pnT — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 9, 2026

El inicio de la protesta se dio en la calle 26, en horas de la tarde, y luego se desplazó hasta el Aeropuerto El Dorado. Su objetivo principal fue bloquear el carril de recogida de pasajeros de llegadas nacionales e internacionales.

¿Por qué cerraron el hotel de lujo de Natalia Reyes en Cartagena?

¿Por qué están manifestando los taxistas?

En diálogo con SEMAN, Hugo Ospina, destacado líder gremial de los taxistas en Bogotá, contó el porqué de las manifestaciones.

“Al parecer Taxi Imperial tenía el contrato y se lo cedió a American Visa y les cambiaron el juego a los taxistas. Pero es a la brava, o sea, no es concertado; el que quiera, bien; si no se jodió, ellos van a poner tarifas y de todo lo que cobren los taxistas tienen que darles el 15% de todo lo que produzcan”, enfatizó.

Secretaría de Movilidad se pronuncia sobre manifestaciones en El Dorado

Por su parte, la Secretaría de Movilidad se pronunció al respecto expresando: “Por manifestación ajena a la operación, las rutas zonales activan desvíos en la zona. El servicio alimentador Aeropuerto suspende operación. El dual K86 realiza retorno en el portal“.